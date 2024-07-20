Ozon ответил на обвинения протестующих в Екатеринбурге курьеров

Маркетплейс Ozon отверг обвинения бастующих в Екатеринбурге курьеров в задержке выплат и маленьких окладах. В пресс-службе компании сообщили URA.RU, что для урегулирования ситуации на склады дополнительно вывели сотрудников.
«Часть курьеров [Свердловской] области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов… Информация о задержке платежей компанией также не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет», — заявили представители компании.
Помимо этого, Ozon опроверг информацию о невыходе на смены всех курьеров региона — с обращением выступило меньше одной пятой партнеров компании в области. Однако маркетплейс заявил, что разберет запрос и проведет встречу бастующих с представителями руководства компании в сфере логистики для обсуждения необходимых улучшений.
Курьеры устроили забастовку 21 июля. Сотрудники не вышли на смену, обвиняя компанию в недостаточной оплате труда и увеличении объема работ — они требовали руководство из Москвы заняться урегулированием вопроса с зарплатами.
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