20 июля 2024

Ozon ответил на обвинения протестующих в Екатеринбурге курьеров

Ozon отверг обвинения о невыплате зарплат курьерам в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ozon опроверг обвинения протестующих, однако сервис готов обсудить их требования
Ozon опроверг обвинения протестующих, однако сервис готов обсудить их требования Фото:

Маркетплейс Ozon отверг обвинения бастующих в Екатеринбурге курьеров в задержке выплат и маленьких окладах. В пресс-службе компании сообщили URA.RU, что для урегулирования ситуации на склады дополнительно вывели сотрудников. 

«Часть курьеров [Свердловской] области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов… Информация о задержке платежей компанией также не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет», — заявили представители компании.

Помимо этого, Ozon опроверг информацию о невыходе на смены всех курьеров региона — с обращением выступило меньше одной пятой партнеров компании в области. Однако маркетплейс заявил, что разберет запрос и проведет встречу бастующих с представителями руководства компании в сфере логистики для обсуждения необходимых улучшений.

Курьеры устроили забастовку 21 июля. Сотрудники не вышли на смену, обвиняя компанию в недостаточной оплате труда и увеличении объема работ — они требовали руководство из Москвы заняться урегулированием вопроса с зарплатами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Маркетплейс Ozon отверг обвинения бастующих в Екатеринбурге курьеров в задержке выплат и маленьких окладах. В пресс-службе компании сообщили URA.RU, что для урегулирования ситуации на склады дополнительно вывели сотрудников.  «Часть курьеров [Свердловской] области высказали недовольство сложившейся ситуацией по срокам погрузки товаров. Мы уже решаем эту проблему, увеличиваем число работников складов… Информация о задержке платежей компанией также не соответствует действительности. А оплата соответствует объему доставленных товаров, то есть с увеличением числа доставок она растет», — заявили представители компании. Помимо этого, Ozon опроверг информацию о невыходе на смены всех курьеров региона — с обращением выступило меньше одной пятой партнеров компании в области. Однако маркетплейс заявил, что разберет запрос и проведет встречу бастующих с представителями руководства компании в сфере логистики для обсуждения необходимых улучшений. Курьеры устроили забастовку 21 июля. Сотрудники не вышли на смену, обвиняя компанию в недостаточной оплате труда и увеличении объема работ — они требовали руководство из Москвы заняться урегулированием вопроса с зарплатами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...