Челябинское ГИБДД рекомендует остаться дома из-за сильных ливней

Челябинское ГАИ рекомендует водителям и пешеходам по возможности оставаться дома в предстоящие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В таких условиях рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Кроме того, нужно использовать на одежде световозвращающие элементы. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области обещают похолодание и ливни.
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