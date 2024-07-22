Челябинское ГИБДД рекомендует остаться дома из-за сильных ливней

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Ливень. Челябинск.
В предстоящие сутки из-за сильного дождя участникам дорожного движения рекомендуют оставаться дома Фото:

Челябинское ГАИ рекомендует водителям и пешеходам по возможности оставаться дома в предстоящие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В таких условиях рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Кроме того, нужно использовать на одежде световозвращающие элементы. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области обещают похолодание и ливни.

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Челябинское ГАИ рекомендует водителям и пешеходам по возможности оставаться дома в предстоящие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В таких условиях рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Кроме того, нужно использовать на одежде световозвращающие элементы. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области обещают похолодание и ливни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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