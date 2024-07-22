Челябинское ГИБДД рекомендует остаться дома из-за сильных ливней

22 июля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

В предстоящие сутки из-за сильного дождя участникам дорожного движения рекомендуют оставаться дома Фото: Альбина Золотухина © URA.RU Челябинское ГАИ рекомендует водителям и пешеходам по возможности оставаться дома в предстоящие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В таких условиях рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Кроме того, нужно использовать на одежде световозвращающие элементы. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области обещают похолодание и ливни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинское ГАИ рекомендует водителям и пешеходам по возможности оставаться дома в предстоящие сутки из-за сильных ливней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В таких условиях рекомендуется воздерживаться от поездок — именно мокрый асфальт и ухудшение видимости провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Если нет серьезной необходимости для поездки, лучше останьтесь дома», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пешеходам также стоит быть предельно внимательными и переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода. Кроме того, нужно использовать на одежде световозвращающие элементы. Ранее синоптики предупреждали, что в Челябинской области обещают похолодание и ливни.