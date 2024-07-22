Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР). Он высоко оценил работу ямальских врачей и строителей, а также навестил раненых при обстрелах ВСУ ямальцев, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Жители Волновахи видят ту большую работу, которую ямальские строители провели за очень короткий срок — буквально два года. Действительно, сделано многое — более 270 объектов в районе уже завершили. Какие-то из них не самые большие, но некоторые очень значимые, например, больничный городок. Вижу, что местные жители ценят нашу помощь, поменялось отношение к нам, появилось доверие», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
В Волновахском районе ведется строительство на 20 объектах, включая многоквартирные дома, муниципальные организации и дороги. Всего за два года округ восстановил 283 объекта: 201 многоквартирный дом, 19 школ и 13 детских садов, здание колледжа, восемь объектов здравоохранения и другие.
Ранее URA.RU сообщало о пострадавших строителях в результате обстрела ВСУ. Одного из них глава ЯНАО посетил в восстановленном больничном городке.
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