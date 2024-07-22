Глава ЯНАО Артюхов навестил раненых рабочих в Волновахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В своей рабочей поездке Артюхов оценил восстановление города
В своей рабочей поездке Артюхов оценил восстановление города Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР). Он высоко оценил работу ямальских врачей и строителей, а также навестил раненых при обстрелах ВСУ ямальцев, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Жители Волновахи видят ту большую работу, которую ямальские строители провели за очень короткий срок — буквально два года. Действительно, сделано многое — более 270 объектов в районе уже завершили. Какие-то из них не самые большие, но некоторые очень значимые, например, больничный городок. Вижу, что местные жители ценят нашу помощь, поменялось отношение к нам, появилось доверие»,  — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.

В Волновахском районе ведется строительство на 20 объектах, включая многоквартирные дома, муниципальные организации и дороги. Всего за два года округ восстановил 283 объекта: 201 многоквартирный дом, 19 школ и 13 детских садов, здание колледжа, восемь объектов здравоохранения и другие.

Ранее URA.RU сообщало о пострадавших строителях в результате обстрела ВСУ. Одного из них глава ЯНАО посетил в восстановленном больничном городке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вернулся из рабочей поездки в Донецкую народную республику (ДНР). Он высоко оценил работу ямальских врачей и строителей, а также навестил раненых при обстрелах ВСУ ямальцев, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Жители Волновахи видят ту большую работу, которую ямальские строители провели за очень короткий срок — буквально два года. Действительно, сделано многое — более 270 объектов в районе уже завершили. Какие-то из них не самые большие, но некоторые очень значимые, например, больничный городок. Вижу, что местные жители ценят нашу помощь, поменялось отношение к нам, появилось доверие»,  — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. В Волновахском районе ведется строительство на 20 объектах, включая многоквартирные дома, муниципальные организации и дороги. Всего за два года округ восстановил 283 объекта: 201 многоквартирный дом, 19 школ и 13 детских садов, здание колледжа, восемь объектов здравоохранения и другие. Ранее URA.RU сообщало о пострадавших строителях в результате обстрела ВСУ. Одного из них глава ЯНАО посетил в восстановленном больничном городке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...