Боррель заявил, что на Украине уничтожено 70% энергомощностей

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель подчеркнул необходимость усиления поддержки Киева со стороны Евросоюза Фото:

На Украине уничтожено 70% энергомощностей. Об этом сообщил глава внешнеполитической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, подчеркнув необходимость усиления поддержки Киева со стороны ЕС.

«На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — сказал Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС. Он добавил, что призовет глав МИД предоставить поддержку Киеву, чтобы восстановить мощности по генерации энергии и усилить поставки ПВО.

Ранее верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у членов ЕС появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Он отметил, что Венгрия является суверенной страной, которая может действовать как угодно, пока ее поступки не будут идти против общей политики ЕС.

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На Украине уничтожено 70% энергомощностей. Об этом сообщил глава внешнеполитической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, подчеркнув необходимость усиления поддержки Киева со стороны ЕС. «На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — сказал Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС. Он добавил, что призовет глав МИД предоставить поддержку Киеву, чтобы восстановить мощности по генерации энергии и усилить поставки ПВО. Ранее верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у членов ЕС появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Он отметил, что Венгрия является суверенной страной, которая может действовать как угодно, пока ее поступки не будут идти против общей политики ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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