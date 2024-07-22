Боррель заявил, что на Украине уничтожено 70% энергомощностей

22 июля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель подчеркнул необходимость усиления поддержки Киева со стороны Евросоюза Фото: Официальный сайт Европарламента На Украине уничтожено 70% энергомощностей. Об этом сообщил глава внешнеполитической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, подчеркнув необходимость усиления поддержки Киева со стороны ЕС. «На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — сказал Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС . Он добавил, что призовет глав МИД предоставить поддержку Киеву, чтобы восстановить мощности по генерации энергии и усилить поставки ПВО. Ранее верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у членов ЕС появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Он отметил, что Венгрия является суверенной страной, которая может действовать как угодно, пока ее поступки не будут идти против общей политики ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине уничтожено 70% энергомощностей. Об этом сообщил глава внешнеполитической инфраструктуры Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, подчеркнув необходимость усиления поддержки Киева со стороны ЕС. «На Украине мы должны попытаться избежать полного уничтожения энергосистемы. 70% энергетических мощностей уничтожены, сейчас лето, но зимой все станет гораздо сложнее», — сказал Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС. Он добавил, что призовет глав МИД предоставить поддержку Киеву, чтобы восстановить мощности по генерации энергии и усилить поставки ПВО. Ранее верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у членов ЕС появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Он отметил, что Венгрия является суверенной страной, которая может действовать как угодно, пока ее поступки не будут идти против общей политики ЕС.