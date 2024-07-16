Боррель признался в разногласиях Евросоюза по ситуации на Украине

У членов Евросоюза (ЕС) появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Об этом свидетельствует, в частности, позиция Венгрии и ее премьер-министра. Об этом заявил верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия [во мнениях] (вы видели позицию Венгрии), но до настоящего моменты мы были очень едины», — сказал он в интервью испанской телекомпании
По его словам, Венгрия — суверенная страна, которая может действовать как угодно до того момента, пока ее действия не будут идти «вразрез с общей политикой» ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной без уведомления о том Еврокомиссии. Руководители ЕС сочли это подрывом европейского единства.
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