Боррель признался в разногласиях Евросоюза по ситуации на Украине

Председатель ЕС Боррель: на Западе появляются разногласия по ситуации на Украине
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Председатель ЕС назвал мирную миссию премьера Венгрии примером расхождения во мнениях между странами Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У членов Евросоюза (ЕС) появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Об этом свидетельствует, в частности, позиция Венгрии и ее премьер-министра. Об этом заявил верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия [во мнениях] (вы видели позицию Венгрии), но до настоящего моменты мы были очень едины», — сказал он в интервью испанской телекомпании TVE.

По его словам, Венгрия — суверенная страна, которая может действовать как угодно до того момента, пока ее действия не будут идти «вразрез с общей политикой» ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной без уведомления о том Еврокомиссии. Руководители ЕС сочли это подрывом европейского единства.

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У членов Евросоюза (ЕС) появились разногласия по поводу российско-украинского конфликта. Об этом свидетельствует, в частности, позиция Венгрии и ее премьер-министра. Об этом заявил верховный председатель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Мы были очень едины перед лицом войны на Украине. Теперь начинают появляться разногласия [во мнениях] (вы видели позицию Венгрии), но до настоящего моменты мы были очень едины», — сказал он в интервью испанской телекомпании TVE. По его словам, Венгрия — суверенная страна, которая может действовать как угодно до того момента, пока ее действия не будут идти «вразрез с общей политикой» ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной без уведомления о том Еврокомиссии. Руководители ЕС сочли это подрывом европейского единства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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