В ХМАО назвали лучшие способы борьбы с насекомыми

Для борьбы с насекомыми жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще используют технологию холодного тумана. А для дезинфекции прибегают к сухому туману и озонированию, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Для уничтожения нежелательных вредителей и неприятных запахов используют разные технологии. Самые распространенные: холодный туман, сухой туман и озонирование», — говорится в исследовании. За год спрос на услуги по уничтожению насекомых вырос почти в 4,4 раза.
С помощью холодного тумана чаще всего обрабатывают помещения, где живут люди и животные. Метод помогает в том числе от тараканов, муравьев, клопов, блох. А сухим туманом дезинфицируют и убирают запахи. «Суть озонирования — воздействие озона на опасные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 спрос на эти услуги вырос на 94%, а предложение — в 3 раза», — добавляют аналитики.
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