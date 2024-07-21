21 июля 2024

В ХМАО назвали лучшие способы борьбы с насекомыми

«Авито Услуги»: в ХМАО резко вырос спрос на дезинфекцию от насекомых
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на дезинфекцию от насекомых в ХМАО вырос почти в 4,5 раза
Спрос на дезинфекцию от насекомых в ХМАО вырос почти в 4,5 раза Фото:

Для борьбы с насекомыми жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще используют технологию холодного тумана. А для дезинфекции прибегают к сухому туману и озонированию, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«Для уничтожения нежелательных вредителей и неприятных запахов используют разные технологии. Самые распространенные: холодный туман, сухой туман и озонирование», — говорится в исследовании. За год спрос на услуги по уничтожению насекомых вырос почти в 4,4 раза.

С помощью холодного тумана чаще всего обрабатывают помещения, где живут люди и животные. Метод помогает в том числе от тараканов, муравьев, клопов, блох. А сухим туманом дезинфицируют и убирают запахи. «Суть озонирования — воздействие озона на опасные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 спрос на эти услуги вырос на 94%, а предложение — в 3 раза», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало лайфхак, как избавиться от комаров. Тогда способом поделились югорские рыбаки.

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Для борьбы с насекомыми жители Ханты-Мансийского автономного округа чаще используют технологию холодного тумана. А для дезинфекции прибегают к сухому туману и озонированию, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг». «Для уничтожения нежелательных вредителей и неприятных запахов используют разные технологии. Самые распространенные: холодный туман, сухой туман и озонирование», — говорится в исследовании. За год спрос на услуги по уничтожению насекомых вырос почти в 4,4 раза. С помощью холодного тумана чаще всего обрабатывают помещения, где живут люди и животные. Метод помогает в том числе от тараканов, муравьев, клопов, блох. А сухим туманом дезинфицируют и убирают запахи. «Суть озонирования — воздействие озона на опасные для здоровья бактерии, вирусы и грибки. С июня 2023 по июнь 2024 спрос на эти услуги вырос на 94%, а предложение — в 3 раза», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало лайфхак, как избавиться от комаров. Тогда способом поделились югорские рыбаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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