ВС оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному*

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Суд оставил приговор Алексею Навальному* без изменений
Суд оставил приговор Алексею Навальному* без изменений Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Последний приговор Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Верховный суд (ВС) России оставил без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Тогда Навальный по этому приговору получил 19 лет колонии.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС. В 2023 году Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе.

Жалобы защиты Навального отклонены. Также это произошло и с техническим директором youtube-проекта Навального Даниэля Холодного. Последнего приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Новое уголовное дело против Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по нескольким статьям, среди которых вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Последний приговор Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Верховный суд (ВС) России оставил без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Тогда Навальный по этому приговору получил 19 лет колонии. «Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС. В 2023 году Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе. Жалобы защиты Навального отклонены. Также это произошло и с техническим директором youtube-проекта Навального Даниэля Холодного. Последнего приговорили к восьми годам колонии общего режима. Новое уголовное дело против Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по нескольким статьям, среди которых вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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