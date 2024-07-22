ВС оставил без изменений последний приговор Алексею Навальному*

Последний приговор Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) Верховный суд (ВС) России оставил без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Тогда Навальный по этому приговору получил 19 лет колонии.
«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВС. В 2023 году Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремистском сообществе.
Жалобы защиты Навального отклонены. Также это произошло и с техническим директором youtube-проекта Навального Даниэля Холодного. Последнего приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Новое уголовное дело против Навального было возбуждено в апреле 2023 года. Его судили по нескольким статьям, среди которых вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для их жизни действий и создании НКО. Навальный умер зимой 2024 года в колонии.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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