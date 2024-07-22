Вратарь «Металлурга» Набоков заявил, что не собирается ехать в НХЛ

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Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф
Илья Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф Фото:

Вратарь магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков заявил, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Об этом 22 июля сообщал telegram-канал «PRO наш „Хоккей“.

«Пока это все в будущем, нет смысла об этом думать. Время покажет. Моя цель — завоевать второй Кубок Гагарина с „Магниткой“, — цитирует Набокова канал.

В завершившемся сезоне 21-летний Набоков вместе с «Магниткой» выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В июне «Колорадо Эвеланш» выбрали его под общим 38-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги.

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Вратарь магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» (Челябинская область) Илья Набоков заявил, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Об этом 22 июля сообщал telegram-канал «PRO наш „Хоккей“. «Пока это все в будущем, нет смысла об этом думать. Время покажет. Моя цель — завоевать второй Кубок Гагарина с „Магниткой“, — цитирует Набокова канал. В завершившемся сезоне 21-летний Набоков вместе с «Магниткой» выиграл Кубок Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В июне «Колорадо Эвеланш» выбрали его под общим 38-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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