В Ozon заявили о дефиците сотрудников на свердловских складах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
Ozon активно набирает новых сотрудников Фото:

Ozon заявил о нехватке персонала на складах Свердловской области, из-за чего замедляются операции, а курьеры развозят заказы дольше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«В регионе не хватает работников склада, поэтому операции идут медленнее, курьеры получают заказы покупателей позже обычного, соответственно, развозят их тоже позднее», — пояснили в компании. Сейчас Ozon в усиленном режиме нанимает людей на работу, чтобы ускорить процессы на складе и вернуться к прежним скоростям доставки.

Ранее URA.RU рассказывало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге, они вышли на протест 21 июля. Сотрудников не устраивала поздняя отгрузка товара и дальность маршрутов, из-за которых рабочие смены длились до ночи. Курьеры также требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания отвергла обвинения бастующих и заявила, что оплата соответствует объему доставок.

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Ozon заявил о нехватке персонала на складах Свердловской области, из-за чего замедляются операции, а курьеры развозят заказы дольше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В регионе не хватает работников склада, поэтому операции идут медленнее, курьеры получают заказы покупателей позже обычного, соответственно, развозят их тоже позднее», — пояснили в компании. Сейчас Ozon в усиленном режиме нанимает людей на работу, чтобы ускорить процессы на складе и вернуться к прежним скоростям доставки. Ранее URA.RU рассказывало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге, они вышли на протест 21 июля. Сотрудников не устраивала поздняя отгрузка товара и дальность маршрутов, из-за которых рабочие смены длились до ночи. Курьеры также требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания отвергла обвинения бастующих и заявила, что оплата соответствует объему доставок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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