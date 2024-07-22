В Ozon заявили о дефиците сотрудников на свердловских складах

22 июля 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Ozon активно набирает новых сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU Ozon заявил о нехватке персонала на складах Свердловской области, из-за чего замедляются операции, а курьеры развозят заказы дольше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В регионе не хватает работников склада, поэтому операции идут медленнее, курьеры получают заказы покупателей позже обычного, соответственно, развозят их тоже позднее», — пояснили в компании. Сейчас Ozon в усиленном режиме нанимает людей на работу, чтобы ускорить процессы на складе и вернуться к прежним скоростям доставки. Ранее URA.RU рассказывало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге, они вышли на протест 21 июля. Сотрудников не устраивала поздняя отгрузка товара и дальность маршрутов, из-за которых рабочие смены длились до ночи. Курьеры также требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания отвергла обвинения бастующих и заявила, что оплата соответствует объему доставок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ozon заявил о нехватке персонала на складах Свердловской области, из-за чего замедляются операции, а курьеры развозят заказы дольше. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В регионе не хватает работников склада, поэтому операции идут медленнее, курьеры получают заказы покупателей позже обычного, соответственно, развозят их тоже позднее», — пояснили в компании. Сейчас Ozon в усиленном режиме нанимает людей на работу, чтобы ускорить процессы на складе и вернуться к прежним скоростям доставки. Ранее URA.RU рассказывало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге, они вышли на протест 21 июля. Сотрудников не устраивала поздняя отгрузка товара и дальность маршрутов, из-за которых рабочие смены длились до ночи. Курьеры также требовали руководство из Москвы разрешить вопрос с недостаточной оплатой труда. Компания отвергла обвинения бастующих и заявила, что оплата соответствует объему доставок.