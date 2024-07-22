Можно ли постоянно пить минеральную воду: чем это опасно

Терапевт Лепилова: бесконтрольное питье минеральной воды повышает давление

22 июля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Постоянное употребление минеральной воды опасно для человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бесконтрольное питье воды может привести к избытку минеральных веществ, что может оказаться вредным для организма. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Самостоятельный прием минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма. Поэтому перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом очно или при помощи телемедицинских сервисов — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний», — отметила терапевт. По ее словам, рекомендации врача помогут избежать негативных последствий для организма, например, таких как повышение артериального давления. Также помощь специалиста поможет избежать нарушения сердечного ритма, расстройства желудка, отеков и образования камней в почках. Стоит отметить, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, однако способна восполнить недостаток микроэлементов. Это, в свою очередь, может оказывать профилактическое воздействие на организм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бесконтрольное питье воды может привести к избытку минеральных веществ, что может оказаться вредным для организма. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Самостоятельный прием минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма. Поэтому перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом очно или при помощи телемедицинских сервисов — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний», — отметила терапевт. По ее словам, рекомендации врача помогут избежать негативных последствий для организма, например, таких как повышение артериального давления. Также помощь специалиста поможет избежать нарушения сердечного ритма, расстройства желудка, отеков и образования камней в почках. Стоит отметить, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, однако способна восполнить недостаток микроэлементов. Это, в свою очередь, может оказывать профилактическое воздействие на организм.