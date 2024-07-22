Можно ли постоянно пить минеральную воду: чем это опасно

Терапевт Лепилова: бесконтрольное питье минеральной воды повышает давление
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Точки продажи воды в центре Екатеринбурга, питьевая вода, бардин данил
Постоянное употребление минеральной воды опасно для человека Фото:

Бесконтрольное питье воды может привести к избытку минеральных веществ, что может оказаться вредным для организма. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

«Самостоятельный прием минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма. Поэтому перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом очно или при помощи телемедицинских сервисов — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний», — отметила терапевт.

По ее словам, рекомендации врача помогут избежать негативных последствий для организма, например, таких как повышение артериального давления. Также помощь специалиста поможет избежать нарушения сердечного ритма, расстройства желудка, отеков и образования камней в почках.

Стоит отметить, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, однако способна восполнить недостаток микроэлементов. Это, в свою очередь, может оказывать профилактическое воздействие на организм.

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Бесконтрольное питье воды может привести к избытку минеральных веществ, что может оказаться вредным для организма. Об этом рассказала URA.RU врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова. «Самостоятельный прием минеральной воды может приводить к избытку минеральных веществ, что может быть вредным для организма. Поэтому перед тем, как ее употреблять необходимо проконсультироваться с врачом очно или при помощи телемедицинских сервисов — специалист поможет подобрать подходящий состав, степень минерализации и частоту приема, с учетом состояния здоровья и наличия заболеваний», — отметила терапевт. По ее словам, рекомендации врача помогут избежать негативных последствий для организма, например, таких как повышение артериального давления. Также помощь специалиста поможет избежать нарушения сердечного ритма, расстройства желудка, отеков и образования камней в почках. Стоит отметить, что минеральная вода не обладает лечебными свойствами, однако способна восполнить недостаток микроэлементов. Это, в свою очередь, может оказывать профилактическое воздействие на организм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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