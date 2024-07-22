Путин расширил возможности маткапитала

Путин подписал указ, разрешающий тратить маткапитал на жилье через эскроу

22 июля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Тратить маткапитал на ИЖС можно с 1 марта 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU Материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Средства материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в указе. Решение вступит в силу с 1 марта 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Средства материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — говорится в указе. Решение вступит в силу с 1 марта 2025 года.