Путин расширил возможности маткапитала

Тратить маткапитал на ИЖС можно с 1 марта 2025 года
Материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Средства материнского капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», —
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