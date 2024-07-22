Двойники кандидатов в депутаты гордумы Челябинска снимаются с выборов

Двойники кандидатов в депутаты на выборах в Челябинскую городскую думу написали заявления об отказе участвовать в выборах. Эту информацию URA.RU подтвердили в избиркоме Калининского района.
«Подали заявление об отзыве своих кандидатур два кандидата, имевшие одинаковые имя и фамилию с другими кандидатами, при этом выдвигавшиеся по тем же избирательным округам. Это Андрей Кондратьев по округу № 4 и Илья Исайчук по округу № 1», — сообщили в избиркоме.
Также двойник выдвинулся против военврача Александра Мицукова по избирательному округу № 20. Однако Мицуков снялся сам. Ожидается, что в ближайшее время все двойники снимутся с выборов.
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