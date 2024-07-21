21 июля 2024

В ХМАО назвали город с самой тревожной ситуацией по заражению ВИЧ

В Урае самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего заразившихся ВИЧ в ХМАО врачи выявили в Урае
Больше всего заразившихся ВИЧ в ХМАО врачи выявили в Урае Фото:

С начала 2024 года в ХМАО ВИЧ-инфекцией заразились 156 человек. Самую неблагоприятную обстановку врачи наблюдают в Урае. Статистику опубликовал окружной Центр профилактики и борьбы со СПИД.

«По итогам трех месяцев 2024 года в ХМАО впервые установлен ВИЧ — положительный статус у 156 человек. Каждый 103 житель округа является ВИЧ-инфицированным. В девяти муниципальных образованиях уровень распространения инфекции среди населения достиг одного процента и более: Березовский район (1,26%), Урай (1,43%), Пыть-Ях (1,25%), Советский район (1,17%), Югорск (1,07%), Нефтеюганск (1,17%), Сургут (1,02%), Нижневартовск (1,02%)», — следует из доклада.

Чаще всего ВИЧ выявляли у жителей ХМАО в возрасте от 40 до 49 лет. Среди инфицированных преобладают женщины. От зараженных инфекцией матерей родилось 48 детей. Число новорожденных больше на 14,3% больше в сравнении с 2023 годом.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это число составляет 4% от общего количества выявленных с 1994 года случаев установления стадии СПИД.

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С начала 2024 года в ХМАО ВИЧ-инфекцией заразились 156 человек. Самую неблагоприятную обстановку врачи наблюдают в Урае. Статистику опубликовал окружной Центр профилактики и борьбы со СПИД. «По итогам трех месяцев 2024 года в ХМАО впервые установлен ВИЧ — положительный статус у 156 человек. Каждый 103 житель округа является ВИЧ-инфицированным. В девяти муниципальных образованиях уровень распространения инфекции среди населения достиг одного процента и более: Березовский район (1,26%), Урай (1,43%), Пыть-Ях (1,25%), Советский район (1,17%), Югорск (1,07%), Нефтеюганск (1,17%), Сургут (1,02%), Нижневартовск (1,02%)», — следует из доклада. Чаще всего ВИЧ выявляли у жителей ХМАО в возрасте от 40 до 49 лет. Среди инфицированных преобладают женщины. От зараженных инфекцией матерей родилось 48 детей. Число новорожденных больше на 14,3% больше в сравнении с 2023 годом. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это число составляет 4% от общего количества выявленных с 1994 года случаев установления стадии СПИД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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