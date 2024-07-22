Свердловчане бросились оформлять ипотеку перед отменой льгот

22 июля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Средняя площадь недвижимости составляет 47 квадратных метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В июне 2024 года — перед отменой льготной ипотеки (состоялась 1 июля) — количество сделок на первичном рынке Екатеринбурга подскочило до 90%. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. «В июне 2024 года количество сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке Екатеринбурга достигло 90%, тогда как в марте 2024 года доля покупки в ипотеку составляла 72%», — поделился Бабушкин. По его словам, увеличился и срок кредита: большинство покупателей берут ипотеку на 30 лет, доля таких кредитов выросла до 52%. А средняя площадь недвижимости составляет 47 квадратных метров. Эксперт предполагает, что из-за отмены льготной ипотеки на недвижимость будет формироваться отложенный спрос, в июле—августе покупатели будут присматриваться и определяться. А затем спрос распределится на рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В июне 2024 года — перед отменой льготной ипотеки (состоялась 1 июля) — количество сделок на первичном рынке Екатеринбурга подскочило до 90%. Об этом рассказал в интервью URA.RU директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. «В июне 2024 года количество сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке Екатеринбурга достигло 90%, тогда как в марте 2024 года доля покупки в ипотеку составляла 72%», — поделился Бабушкин. По его словам, увеличился и срок кредита: большинство покупателей берут ипотеку на 30 лет, доля таких кредитов выросла до 52%. А средняя площадь недвижимости составляет 47 квадратных метров. Эксперт предполагает, что из-за отмены льготной ипотеки на недвижимость будет формироваться отложенный спрос, в июле—августе покупатели будут присматриваться и определяться. А затем спрос распределится на рынке.