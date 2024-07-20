В Екатеринбурге обрушились продажи жилья после отмены льготной ипотеки

Спрос на жилье в Екатеринбурге упал на 60%

21 июля 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Сейчас на недвижимость будет формировать отложенный спрос, убежден эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спрос на жилье в Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки упал на 60%, но рынок недвижимости перестроится, убежден директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. URA.RU также расспросило его о других трендах и сохранившихся лазейках для покупателей. В беседе участвовала руководитель ипотечного центра «Этажей» Аселя Бисимбаева. — Александр Николаевич, что, на ваш взгляд, нужно рынку недвижимости в Екатеринбурге? — Рынку недвижимости, всем нам нужно понимание — что будет дальше, и какая-то стабильность. Мы сейчас находимся в трудном положении. Хотя раньше казалось, что год-два назад было сложно. Однако 2024 году добавилось еще что-то новое и тоже сложное. — Как изменился спрос на новостройки и вторичное жилье в Свердловской области после отмены льготной ипотеки? Интересно, что вторичный рынок чувствует себя стабильнее Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU — Спрос в июле упал на 60%, если сравнивать с июнем. Это нормально, потому что в июне был прирост плюс 35%. Если сопоставить 15 дней июля 2024-го и 15 дней июля 2023-го, то к прошлому году спрос упал на 30%. Вторичный рынок остается относительно постоянным, если сравнить эти же периоды, вторичное жилье просело, спрос упал на 10-12%. Сейчас на недвижимость будет формироваться отложенный спрос, то есть, в июле—августе покупатели будут просто определяться, присматриваться. Затем спрос распределится на рынке. Очень многое зависит от банковских сфер и застройщиков, которые будут разрабатывать разные предложения для покупателей. — Как свердловчане сейчас могут выгодно взять ипотеку? — Банки и застройщики создают совместные программы. В семейной ипотеке расширились возможности, она доступна для всех клиентов с детьми до шести лет, ранее были ограничения по году рождения (не позднее 23 декабря 2023 года). Также появились возможности взять ипотеку для семей с двумя детьми. Семьи с детьми-инвалидами могут приобрести квартиру на вторичном рынке в городах, где нет застройки по семейной ипотеке — ставка 6%. Сохранилась также IT-ипотека, она действует до конца 2024 года. Это очень перспективная программа, потому что для нее выделяют большой объем лимитов, в Екатеринбурге, например, 18 миллионов, а по расширенной ипотеке лимит составляет 30 миллионов. По этой же программе можно не только приобрести, но и построить жилье. Банки в коллаборациях с застройщиками предлагают также субсидирование ставки. Аселя Бисимбаева: Мы видим снижение обращений от клиентов, которые приходили на предложения с господдержкой ранее, сейчас из-за появления новых инструментов, у клиентов есть возможность взять ипотеку под 18%, а после рождения ребенка переиндексировать на ипотеку с господдержкой, что снизит ставку до 6%. — Могут ли желающие купить вторичную недвижимость рассчитывать на выгодные предложения по ипотеке? Застройщики ищут способы поддержать покупателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А. Б.: Для вторичного рынка актуален способ «приобретения ставки» — заемщик оплачивает комиссионное вознаграждение в банк для того, чтобы получить скидку. Если говорить о других предложениях, то некоторые банки сохраняют процентную ставку на уровне ниже основных, есть те, кто кредитуют под 16%. Есть инструмент, который называется сокращение платежа, например, полгода он может составлять всего 10 тысяч рублей. Клиент в моменте приобретает недвижимость, платит шесть месяцев 10 тысяч, а затем рефинансирует программу. — Какие тренды сейчас можно наблюдать в строительстве? — Первый тренд заключается в том, что каждый застройщик хочет сделать лучше, новее, интереснее. С каждым годом дома становятся все более необычными и непривычными. Второй тренд — это коллаборации застройщиков, которые объединяются и строят ЖК, бизнес становится многогранным. Мы видим тренд на ИЖС, есть спрос на приобретение земельных участков. — Каков потрет покупателя первичной недвижимости в Свердловской области? — Средний возраст клиента составляет 33-37 лет. Стоит отметить, что увеличилась доля покупки в ипотеку — в марте 2024 года она составляла 72%. А в июне 2024 года количество сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке Екатеринбурга достигло 90%. Увеличился срок кредита: большинство берут ипотеку на 30 лет. В 2024 году доля таких кредитов выросла до 52%. Средний срок кредитов составляет 25,1 лет, а в 2023 году был 23,9. Средняя площадь недвижимости сейчас составляет 47 квадратных метров. — А как «выглядит» покупатель вторичной недвижимости? — Средний возраст заемщика с 2023 года почти не изменился и составляет 37 лет. Ипотеку на рынке вторичной недвижимости берут в основном заемщики с доходом около 74 тысяч рублей. Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин. Около 57% заемщиков состоит в браке. Большинство выданных ипотек на готовое жилье (84%) приходится на заемщиков без детей (в 2023 году их было 78%). — В июле некоторые застройщики потеряли доступ к базам документов Autodesk BIM 360, вместе с этим и сведения о проектной документации. Как это скажется на рынке, есть ли вероятность, что покупатели позже получат квартиры или не получат вовсе? — Это никак не скажется, я думаю. Сейчас у застройщиков есть более серьезные вызовы: например, рост себестоимости недвижимости в то время, когда спрос на покупку уже не такой высокий. К тому же, в стране создаются аналоги этих программ, они и станут заменой. Александр Бабушкин отметил, что инфраструктура Екатеринбурга лучше зарубежной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Что ожидает рынок недвижимости в ближайшие месяцы? — Уверен, что рынок и игроки перестроятся и будут работать на благо клиентов. Может быть, неделю, месяц застройщики будут выжидать, но затем сформируются продукты и понимание нового рынка. Изменения будут, но не сильные. Возможно, решатся вопросы в ИЖС, количество «недостроев» уменьшится, цикл строительства ускорится. В новостройках он составляет полтора-два года с момента котлована, в ИЖС — шесть месяцев. — Какие преимущества инфраструктуры Екатеринбурга вы бы выделили? — За последние три-четыре года завершилось строительство кольцевых магистралей благодаря тому, что в них было много вложено, у нас сейчас очень быстрые скоростные потоки. Требуется меньше времени, чтобы доехать куда-то. В Екатеринбурге хорошая транспортная закольцованность, сравнивая с другими странами, у нас широкие улицы, не так много пробок. Районы города обладают своей атмосферой особенной, например, Академический очень семейный, Новокольцовский — для студентов, у него такая молодежная тематика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на жилье в Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки упал на 60%, но рынок недвижимости перестроится, убежден директор агентства «Этажи» Александр Бабушкин. URA.RU также расспросило его о других трендах и сохранившихся лазейках для покупателей. В беседе участвовала руководитель ипотечного центра «Этажей» Аселя Бисимбаева. — Александр Николаевич, что, на ваш взгляд, нужно рынку недвижимости в Екатеринбурге? — Рынку недвижимости, всем нам нужно понимание — что будет дальше, и какая-то стабильность. Мы сейчас находимся в трудном положении. Хотя раньше казалось, что год-два назад было сложно. Однако 2024 году добавилось еще что-то новое и тоже сложное. — Как изменился спрос на новостройки и вторичное жилье в Свердловской области после отмены льготной ипотеки? — Спрос в июле упал на 60%, если сравнивать с июнем. Это нормально, потому что в июне был прирост плюс 35%. Если сопоставить 15 дней июля 2024-го и 15 дней июля 2023-го, то к прошлому году спрос упал на 30%. Вторичный рынок остается относительно постоянным, если сравнить эти же периоды, вторичное жилье просело, спрос упал на 10-12%. Сейчас на недвижимость будет формироваться отложенный спрос, то есть, в июле—августе покупатели будут просто определяться, присматриваться. Затем спрос распределится на рынке. Очень многое зависит от банковских сфер и застройщиков, которые будут разрабатывать разные предложения для покупателей. — Как свердловчане сейчас могут выгодно взять ипотеку? — Банки и застройщики создают совместные программы. Семьи с детьми-инвалидами могут приобрести квартиру на вторичном рынке в городах, где нет застройки по семейной ипотеке — ставка 6%. Сохранилась также IT-ипотека, она действует до конца 2024 года. Это очень перспективная программа, потому что для нее выделяют большой объем лимитов, в Екатеринбурге, например, 18 миллионов, а по расширенной ипотеке лимит составляет 30 миллионов. По этой же программе можно не только приобрести, но и построить жилье. Банки в коллаборациях с застройщиками предлагают также субсидирование ставки. Аселя Бисимбаева: Мы видим снижение обращений от клиентов, которые приходили на предложения с господдержкой ранее, сейчас из-за появления новых инструментов, у клиентов есть возможность взять ипотеку под 18%, а после рождения ребенка переиндексировать на ипотеку с господдержкой, что снизит ставку до 6%. — Могут ли желающие купить вторичную недвижимость рассчитывать на выгодные предложения по ипотеке? А. Б.: Для вторичного рынка актуален способ «приобретения ставки» — заемщик оплачивает комиссионное вознаграждение в банк для того, чтобы получить скидку. Если говорить о других предложениях, то некоторые банки сохраняют процентную ставку на уровне ниже основных, есть те, кто кредитуют под 16%. Есть инструмент, который называется сокращение платежа, например, полгода он может составлять всего 10 тысяч рублей. Клиент в моменте приобретает недвижимость, платит шесть месяцев 10 тысяч, а затем рефинансирует программу. — Какие тренды сейчас можно наблюдать в строительстве? — Первый тренд заключается в том, что каждый застройщик хочет сделать лучше, новее, интереснее. С каждым годом дома становятся все более необычными и непривычными. Второй тренд — это коллаборации застройщиков, которые объединяются и строят ЖК, бизнес становится многогранным. Мы видим тренд на ИЖС, есть спрос на приобретение земельных участков. — Каков потрет покупателя первичной недвижимости в Свердловской области? Увеличился срок кредита: большинство берут ипотеку на 30 лет. В 2024 году доля таких кредитов выросла до 52%. Средний срок кредитов составляет 25,1 лет, а в 2023 году был 23,9. Средняя площадь недвижимости сейчас составляет 47 квадратных метров. — А как «выглядит» покупатель вторичной недвижимости? — Средний возраст заемщика с 2023 года почти не изменился и составляет 37 лет. Ипотеку на рынке вторичной недвижимости берут в основном заемщики с доходом около 74 тысяч рублей. Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин. Около 57% заемщиков состоит в браке. Большинство выданных ипотек на готовое жилье (84%) приходится на заемщиков без детей (в 2023 году их было 78%). — В июле некоторые застройщики потеряли доступ к базам документов Autodesk BIM 360, вместе с этим и сведения о проектной документации. Как это скажется на рынке, есть ли вероятность, что покупатели позже получат квартиры или не получат вовсе? — Это никак не скажется, я думаю. Сейчас у застройщиков есть более серьезные вызовы: например, рост себестоимости недвижимости в то время, когда спрос на покупку уже не такой высокий. К тому же, в стране создаются аналоги этих программ, они и станут заменой. — Что ожидает рынок недвижимости в ближайшие месяцы? — Уверен, что рынок и игроки перестроятся и будут работать на благо клиентов. Может быть, неделю, месяц застройщики будут выжидать, но затем сформируются продукты и понимание нового рынка. Изменения будут, но не сильные. Возможно, решатся вопросы в ИЖС, количество «недостроев» уменьшится, цикл строительства ускорится. В новостройках он составляет полтора-два года с момента котлована, в ИЖС — шесть месяцев. — Какие преимущества инфраструктуры Екатеринбурга вы бы выделили? — За последние три-четыре года завершилось строительство кольцевых магистралей благодаря тому, что в них было много вложено, у нас сейчас очень быстрые скоростные потоки. Требуется меньше времени, чтобы доехать куда-то. В Екатеринбурге хорошая транспортная закольцованность, сравнивая с другими странами, у нас широкие улицы, не так много пробок. Районы города обладают своей атмосферой особенной, например, Академический очень семейный, Новокольцовский — для студентов, у него такая молодежная тематика.