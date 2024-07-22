Врач назвал симптомы ранней деменции

Врач Воробьев: рассеянность является признаком ранней деменции
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К начальным проявлениями деменции относится расстройство кратковременной памяти, заявил врач Руслан Воробьев
К начальным проявлениями деменции относится расстройство кратковременной памяти, заявил врач Руслан Воробьев Фото:

К главным первичным признакам ранней деменции, появляющимся после 65 лет, относятся такие симптомы, как рассеянность, забывчивость, спутанность мыслей и слов, а также апатия. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.

«В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти, страдает способность понимать новую информацию, усваивать инструкции, нарушаются практические навыки. Расстройства памяти, преимущественно кратковременной» — передает слова специалиста издания «Газета.Ru». Он также добавил, что изначально симптомы незаметные, но дальнейшее прогрессирование приводит к забыванию имен, слов и названий предметов.

На ранних стадиях деменции человек может сильно измениться. В таких случаях человек начинает повторять вопросы и действия, беспокоиться, бесцельно ходить по комнате, проявлять недоверие даже к своим близким. Нередко симптомы деменции проявляются через агрессию: человек может кричать и ругаться без повода. На заболевание, также указывает эмоциональная нестабильность.

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К главным первичным признакам ранней деменции, появляющимся после 65 лет, относятся такие симптомы, как рассеянность, забывчивость, спутанность мыслей и слов, а также апатия. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев. «В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти, страдает способность понимать новую информацию, усваивать инструкции, нарушаются практические навыки. Расстройства памяти, преимущественно кратковременной» — передает слова специалиста издания «Газета.Ru». Он также добавил, что изначально симптомы незаметные, но дальнейшее прогрессирование приводит к забыванию имен, слов и названий предметов. На ранних стадиях деменции человек может сильно измениться. В таких случаях человек начинает повторять вопросы и действия, беспокоиться, бесцельно ходить по комнате, проявлять недоверие даже к своим близким. Нередко симптомы деменции проявляются через агрессию: человек может кричать и ругаться без повода. На заболевание, также указывает эмоциональная нестабильность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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