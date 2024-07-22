Врач назвал симптомы ранней деменции

К главным первичным признакам ранней деменции, появляющимся после 65 лет, относятся такие симптомы, как рассеянность, забывчивость, спутанность мыслей и слов, а также апатия. Об этом рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Воробьев.
«В дальнейшем прогрессирует ухудшение памяти, страдает способность понимать новую информацию, усваивать инструкции, нарушаются практические навыки. Расстройства памяти, преимущественно кратковременной» — передает слова специалиста издания «Газета.Ru». Он также добавил, что изначально симптомы незаметные, но дальнейшее прогрессирование приводит к забыванию имен, слов и названий предметов.
На ранних стадиях деменции человек может сильно измениться. В таких случаях человек начинает повторять вопросы и действия, беспокоиться, бесцельно ходить по комнате, проявлять недоверие даже к своим близким. Нередко симптомы деменции проявляются через агрессию: человек может кричать и ругаться без повода. На заболевание, также указывает эмоциональная нестабильность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.