Редактора «Радио Свобода»* приговорили к 6,5 годам колонии

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Алсу Курмашеву арестовали в 2023 году Фото:

Суд в Тарастане вынес приговор редактору «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой. По обвинению в фейках об Вооруженных силах РФ журналистка приговорена к 6,5 годам колонии.

«Суд в Татарстане приговорил к 6,5 года колонии Алсу Курмашеву за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС.

Поводом для возбуждения дела стала книга Курмашевой, в которой она осуждает спецоперацию России на Украине, сообщал агентству ее адвокат Рим Сабиров. В 2023 году журналистку задержали в Казани.

*Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

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Суд в Тарастане вынес приговор редактору «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой. По обвинению в фейках об Вооруженных силах РФ журналистка приговорена к 6,5 годам колонии. «Суд в Татарстане приговорил к 6,5 года колонии Алсу Курмашеву за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС. Поводом для возбуждения дела стала книга Курмашевой, в которой она осуждает спецоперацию России на Украине, сообщал агентству ее адвокат Рим Сабиров. В 2023 году журналистку задержали в Казани. *Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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