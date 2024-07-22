Редактора «Радио Свобода»* приговорили к 6,5 годам колонии

Суд в Тарастане вынес приговор редактору «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой. По обвинению в фейках об Вооруженных силах РФ журналистка приговорена к 6,5 годам колонии.
«Суд в Татарстане приговорил к 6,5 года колонии Алсу Курмашеву за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС.
Поводом для возбуждения дела стала книга Курмашевой, в которой она осуждает спецоперацию России на Украине, сообщал агентству ее адвокат Рим Сабиров. В 2023 году журналистку задержали в Казани.
*Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.