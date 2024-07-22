Редактора «Радио Свобода»* приговорили к 6,5 годам колонии

22 июля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Алсу Курмашеву арестовали в 2023 году Фото: Vladislav Mikhnevskii/AP/TASS Суд в Тарастане вынес приговор редактору «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой. По обвинению в фейках об Вооруженных силах РФ журналистка приговорена к 6,5 годам колонии. «Суд в Татарстане приговорил к 6,5 года колонии Алсу Курмашеву за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС. Поводом для возбуждения дела стала книга Курмашевой, в которой она осуждает спецоперацию России на Украине, сообщал агентству ее адвокат Рим Сабиров. В 2023 году журналистку задержали в Казани. *Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Тарастане вынес приговор редактору «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой. По обвинению в фейках об Вооруженных силах РФ журналистка приговорена к 6,5 годам колонии. «Суд в Татарстане приговорил к 6,5 года колонии Алсу Курмашеву за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ», — сообщили в суде. Заявление приводит ТАСС. Поводом для возбуждения дела стала книга Курмашевой, в которой она осуждает спецоперацию России на Украине, сообщал агентству ее адвокат Рим Сабиров. В 2023 году журналистку задержали в Казани. *Радио Свобода — признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией