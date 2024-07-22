Назван «серый кардинал», сыгравший ключевую роль в отказе Байдена от участия в выборах

NBC: бывший спикер Палаты представителей Пелоси сыграла роль в отставке Байдена
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Президент США Джо Байден отказался от участия в грядущих выборах
Президент США Джо Байден отказался от участия в грядущих выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в решении лидера США Джо Байдена отказа от участия в грядущих президентских выборах. Об этом сообщил помощник лидера Демократической партии.

«Я думаю, что Пелоси продолжает демонстрировать, что она является искусным политическим тактиком», — заявил помощник лидера Демократической партии Палаты представителей. Его слова передают NBC News.

Отмечается, что экс-спикер не призывала Байдена публично выйти из гонки, вместо этого она вела тихую работу за кулисами, консультируясь с законодателями и спонсорами. По словам представителя Демократической партии, действия Пелоси были мотивированы опасениями за способность партии сохранить большинство.

Ранее Байден решил выйти из президентской гонки. Он также и поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на участие в выборах. URA.RU подготовило материал, о том как в США и РФ отреагировали на решение нынешнего американского лидера.

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Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в решении лидера США Джо Байдена отказа от участия в грядущих президентских выборах. Об этом сообщил помощник лидера Демократической партии. «Я думаю, что Пелоси продолжает демонстрировать, что она является искусным политическим тактиком», — заявил помощник лидера Демократической партии Палаты представителей. Его слова передают NBC News. Отмечается, что экс-спикер не призывала Байдена публично выйти из гонки, вместо этого она вела тихую работу за кулисами, консультируясь с законодателями и спонсорами. По словам представителя Демократической партии, действия Пелоси были мотивированы опасениями за способность партии сохранить большинство. Ранее Байден решил выйти из президентской гонки. Он также и поддержал выдвижение кандидатуры вице-президента Камалы Харрис на участие в выборах. URA.RU подготовило материал, о том как в США и РФ отреагировали на решение нынешнего американского лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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