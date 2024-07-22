Экс-соратника Ройзмана*, осужденного за убийство, наградили медалью на СВО

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный за убийство 81-летней пенсионерки Ольги Ледовской и уехавший на СВО, получил медаль «Солдатская слава» и памятный знак «За спасение жизни». На фронте он работает врачом, сообщил сам Кинев.
«До недавнего времени Кинев непосредственно спасал раненых. Когда бойцы из его подразделения наступали на Авдеевском направлении, было много работы — в день приходилось принимать до 80 человек „трехсотых“... За спасение людей Кинев награжден медалью „Солдатская слава“ и памятным знаком „За спасение жизни“», — рассказал Кинев ЕАН.
Он также рассказал изданию, что сейчас служит на полигоне, учит солдат навыкам тактической медицины для оказания помощи себе и другим военным. Кинев также заявил, что в зоне спецоперации почувствовал себя «востребованным человеком» и «настоящим врачом».
Экс-депутат ушел на СВО в отряд «Шторм Z» в качестве военврача в конце 2023 года. Ранее его приговорили к 16 годам колонии, обвинив в организации жестокого убийства пенсионерки Ледовской ради квартиры.
*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!