22 июля 2024

Суд признал обращение Шварценеггера к россиянам дискредитацией ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело было рассмотрено в псковском суде
Дело было рассмотрено в псковском суде Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В псковском суде выписали штраф на 30 тысяч рублей главе регионального отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом в России), которого признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал репост видеообращения актера и экс-губернатора Калифорнии (США) Арнольда Шварценеггера. Об этом рассказал источник, знакомый с процессом.

«Оперативник Центра „Э“ (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России) нашел репост видео со Шварценеггером на странице обвиняемого. Силовик усмотрел в ролике высказывания, где действия российских военных „характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты и связанные с ударами по гражданскому населению“», — на свой источник ссылается telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о видео, которое было записано в марте 2022 года. В нем Шварценеггер призывает прекратить спецоперацию на Украине. Позже артист, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов заявил, что американский актер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Это произошло из-за того, что он не знает историю России.

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В псковском суде выписали штраф на 30 тысяч рублей главе регионального отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу (признан иноагентом в России), которого признали виновным по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал репост видеообращения актера и экс-губернатора Калифорнии (США) Арнольда Шварценеггера . Об этом рассказал источник, знакомый с процессом. «Оперативник Центра „Э“ (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России) нашел репост видео со Шварценеггером на странице обвиняемого. Силовик усмотрел в ролике высказывания, где действия российских военных „характеризуются как вторжение, как не направленные на цели защиты и связанные с ударами по гражданскому населению“», — на свой источник ссылается telegram-канал «Осторожно, новости». Речь идет о видео, которое было записано в марте 2022 года. В нем Шварценеггер призывает прекратить спецоперацию на Украине. Позже артист, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов заявил, что американский актер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Это произошло из-за того, что он не знает историю России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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