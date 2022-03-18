Российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что американский актер, продюсер Арнольд Шварценеггер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Все это из-за того, что он не знает историю России.
«Человек не знает историю. Он может свою лично знает, а о нашей вообще не в курсе, откуда взялась такая страна с названием Украина, он не знает кто такой граф Потемкин. Он не в курсе, что Крым был присоединен к России, когда еще США не было. Здесь ничего кроме как посоветовать читать нормальную историю я не могу. Человек не в курсе, чтобы судить о чем-то публично, нужно иметь приблизительные хотя бы сведения. А он их не имеет. Ну попал…в глупую ситуацию», — рассказал Певцов в разговоре с NEWS.ru.
Певцов подчеркнул, что Шварценеггер хороший спортсмен, но не актер. По мнению российского артиста, в кино голливудский актер играть не умеет.
Ранее в своем telegram — канале американский актер Арнольд Шварценеггер высказался по поводу ситуации на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Об этом подчеркнул президент России Владимир Путин.
Российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что американский актер, продюсер Арнольд Шварценеггер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Все это из-за того, что он не знает историю России. «Человек не знает историю. Он может свою лично знает, а о нашей вообще не в курсе, откуда взялась такая страна с названием Украина, он не знает кто такой граф Потемкин. Он не в курсе, что Крым был присоединен к России, когда еще США не было. Здесь ничего кроме как посоветовать читать нормальную историю я не могу. Человек не в курсе, чтобы судить о чем-то публично, нужно иметь приблизительные хотя бы сведения. А он их не имеет. Ну попал…в глупую ситуацию», — рассказал Певцов в разговоре с NEWS.ru. Певцов подчеркнул, что Шварценеггер хороший спортсмен, но не актер. По мнению российского артиста, в кино голливудский актер играть не умеет. Ранее в своем telegram — канале американский актер Арнольд Шварценеггер высказался по поводу ситуации на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Об этом подчеркнул президент России Владимир Путин.