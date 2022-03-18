Певцов: Шварценеггер попал в глупую ситуацию, обращаясь к России

18 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Певцов сказал, что когда США еще не было, Крым уже был присоединен к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что американский актер, продюсер Арнольд Шварценеггер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Все это из-за того, что он не знает историю России. «Человек не знает историю. Он может свою лично знает, а о нашей вообще не в курсе, откуда взялась такая страна с названием Украина, он не знает кто такой граф Потемкин. Он не в курсе, что Крым был присоединен к России, когда еще США не было. Здесь ничего кроме как посоветовать читать нормальную историю я не могу. Человек не в курсе, чтобы судить о чем-то публично, нужно иметь приблизительные хотя бы сведения. А он их не имеет. Ну попал…в глупую ситуацию», — рассказал Певцов в разговоре с NEWS.ru. Певцов подчеркнул, что Шварценеггер хороший спортсмен, но не актер. По мнению российского артиста, в кино голливудский актер играть не умеет. Ранее в своем telegram — канале американский актер Арнольд Шварценеггер высказался по поводу ситуации на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Об этом подчеркнул президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов считает, что американский актер, продюсер Арнольд Шварценеггер попал в глупую ситуацию при обращении к россиянам. Все это из-за того, что он не знает историю России. «Человек не знает историю. Он может свою лично знает, а о нашей вообще не в курсе, откуда взялась такая страна с названием Украина, он не знает кто такой граф Потемкин. Он не в курсе, что Крым был присоединен к России, когда еще США не было. Здесь ничего кроме как посоветовать читать нормальную историю я не могу. Человек не в курсе, чтобы судить о чем-то публично, нужно иметь приблизительные хотя бы сведения. А он их не имеет. Ну попал…в глупую ситуацию», — рассказал Певцов в разговоре с NEWS.ru. Певцов подчеркнул, что Шварценеггер хороший спортсмен, но не актер. По мнению российского артиста, в кино голливудский актер играть не умеет. Ранее в своем telegram — канале американский актер Арнольд Шварценеггер высказался по поводу ситуации на Украине. Он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью спецоперации является спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Об этом подчеркнул президент России Владимир Путин.