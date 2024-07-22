В Еткульском районе Челябинской области за шесть миллионов рублей продается действующий пляж. Об этом говорится на сайте объявлений.
«Продам пляж действующий [за] 6 500 000 рублей. [Бизнес расположен] в Челябинской области, Еткульском районе, Печенкинском сельском поселении», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Земельный участок площадью в два гектара имеет категорию сельхозназначения, но долгое время используется под пляж. Срок окупаемость бизнеса — несколько лет, отмечает продавец.
В Челябинской области ранее выставили на продажу базу отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий в Красноармейском районе владелец готов продать за 95 миллионов рублей, говорится в интернет-объявлении.
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