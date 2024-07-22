22 июля 2024

В Еткуле продают пляж за шесть миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок окупаемости бизнеса - несколько лет, говорит продавец (архивное фото)
Срок окупаемости бизнеса - несколько лет, говорит продавец (архивное фото) Фото:

В Еткульском районе Челябинской области за шесть миллионов рублей продается действующий пляж. Об этом говорится на сайте объявлений.

«Продам пляж действующий [за] 6 500 000 рублей. [Бизнес расположен] в Челябинской области, Еткульском районе, Печенкинском сельском поселении», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Земельный участок площадью в два гектара имеет категорию сельхозназначения, но долгое время используется под пляж. Срок окупаемость бизнеса — несколько лет, отмечает продавец.

В Челябинской области ранее выставили на продажу базу отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий в Красноармейском районе владелец готов продать за 95 миллионов рублей, говорится в интернет-объявлении.

Пляж находится в селе Печенкино
Пляж находится в селе Печенкино
Фото:

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В Еткульском районе Челябинской области за шесть миллионов рублей продается действующий пляж. Об этом говорится на сайте объявлений. «Продам пляж действующий [за] 6 500 000 рублей. [Бизнес расположен] в Челябинской области, Еткульском районе, Печенкинском сельском поселении», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Земельный участок площадью в два гектара имеет категорию сельхозназначения, но долгое время используется под пляж. Срок окупаемость бизнеса — несколько лет, отмечает продавец. В Челябинской области ранее выставили на продажу базу отдыха на озере Сугояк. Комплекс зданий в Красноармейском районе владелец готов продать за 95 миллионов рублей, говорится в интернет-объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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