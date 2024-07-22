22 июля 2024

В Екатеринбурге мощный пожар вспыхнул в автосервисе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС
На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС Фото:

В Екатеринбурге ночью 23 июля загорелся автосервис и стоящие рядом с ним машины на улице Данилы Зверева, 23. Пожар распространился на площадь 400 квадратных метров, сообщили URA.RU очевидцы.

«Пожар на Данилы Зверева, 23. Горят две машины, огонь перекинулся на кровлю автосервиса, горит на всей площади — 400 квадратных метров», — сообщили свидетели происшествия.

На месте уже работают пожарные. Причина возгорания неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге ночью 23 июля загорелся автосервис и стоящие рядом с ним машины на улице Данилы Зверева, 23. Пожар распространился на площадь 400 квадратных метров, сообщили URA.RU очевидцы. «Пожар на Данилы Зверева, 23. Горят две машины, огонь перекинулся на кровлю автосервиса, горит на всей площади — 400 квадратных метров», — сообщили свидетели происшествия. На месте уже работают пожарные. Причина возгорания неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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