Площадь огня, окутавшего автосервис на улице Данилы Зверева, 32 в Екатеринбурге, увеличилась до 800 квадратных метров. Помимо этого, по городу распространился зловонный дым, сообщили URA.RU очевидцы.
«Пожар 800 квадратных метров. Горит многослойная кровля из рубероида, утеплителя и битума, которую вследствие многочисленных ремонтов закрыли листовым железом по деревянной обрешетке», — сказал собеседник.
По его словам, огонь распространился на всю площадь под листами железа. Едкий дым от горящего помещения затрудняет работу пожарных – им пришлось надеть дыхательные аппараты.
Пожар вспыхнул ночью 23 июля. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, борются с возгоранием уже несколько часов. Причина появления огня неизвестна.
Обновлено 05:46: В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что угрозы перехода огня на соседние строения нет. С огнем борются 30 пожарных и девять спецмашин. Информации о пострадавших не поступало.
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