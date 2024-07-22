22 июля 2024

Площадь пожара, окутавшего автосервис в Екатеринбурге, увеличилась вдвое. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город заполонил дым от горящего автосервиса (архивное фото)
Город заполонил дым от горящего автосервиса (архивное фото) Фото:

Площадь огня, окутавшего автосервис на улице Данилы Зверева, 32 в Екатеринбурге, увеличилась до 800 квадратных метров. Помимо этого, по городу распространился зловонный дым, сообщили URA.RU очевидцы.

«Пожар 800 квадратных метров. Горит многослойная кровля из рубероида, утеплителя и битума, которую вследствие многочисленных ремонтов закрыли листовым железом по деревянной обрешетке», — сказал собеседник.

По его словам, огонь распространился на всю площадь под листами железа. Едкий дым от горящего помещения затрудняет работу пожарных – им пришлось надеть дыхательные аппараты.

Пожар вспыхнул ночью 23 июля. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, борются с возгоранием уже несколько часов. Причина появления огня неизвестна.

Обновлено 05:46: В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что угрозы перехода огня на соседние строения нет. С огнем борются 30 пожарных и девять спецмашин. Информации о пострадавших не поступало. 

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Площадь огня, окутавшего автосервис на улице Данилы Зверева, 32 в Екатеринбурге, увеличилась до 800 квадратных метров. Помимо этого, по городу распространился зловонный дым, сообщили URA.RU очевидцы. «Пожар 800 квадратных метров. Горит многослойная кровля из рубероида, утеплителя и битума, которую вследствие многочисленных ремонтов закрыли листовым железом по деревянной обрешетке», — сказал собеседник. По его словам, огонь распространился на всю площадь под листами железа. Едкий дым от горящего помещения затрудняет работу пожарных – им пришлось надеть дыхательные аппараты. Пожар вспыхнул ночью 23 июля. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, борются с возгоранием уже несколько часов. Причина появления огня неизвестна. Обновлено 05:46: В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что угрозы перехода огня на соседние строения нет. С огнем борются 30 пожарных и девять спецмашин. Информации о пострадавших не поступало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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