Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

Президент США Джо Байден подключился к выступлению вице-президента США Камалы Харрис. Байден прокомментировал выступление Харрис.
«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась она к Байдену, который подключился к первому выступлению Харрис в качестве нового кандидата на пост президента США. В ответ на эти вопросы голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно. Голос прокомментировал выступление Харрис.
Подключать по видеосвязи самого Байдена организаторы не стали. Присутствовавшие в зале журналисты его не увидели.
Отсутствие Байдена на мероприятиях вызывает некоторые вопросы. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер ранее выразил тревогу по этому поводу и потребовал от Демократической партии предоставить «доказательства жизни» президента США. Сообщается также, что Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку.
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