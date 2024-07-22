Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

23 июля 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Увидеть Байдена собравшиеся журналисты не смогли (архивное фото) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Президент США Джо Байден подключился к выступлению вице-президента США Камалы Харрис. Байден прокомментировал выступление Харрис. «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась она к Байдену, который подключился к первому выступлению Харрис в качестве нового кандидата на пост президента США. В ответ на эти вопросы голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно. Голос прокомментировал выступление Харрис. Подключать по видеосвязи самого Байдена организаторы не стали. Присутствовавшие в зале журналисты его не увидели. Отсутствие Байдена на мероприятиях вызывает некоторые вопросы. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер ранее выразил тревогу по этому поводу и потребовал от Демократической партии предоставить «доказательства жизни» президента США. Сообщается также, что Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден подключился к выступлению вице-президента США Камалы Харрис. Байден прокомментировал выступление Харрис. «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась она к Байдену, который подключился к первому выступлению Харрис в качестве нового кандидата на пост президента США. В ответ на эти вопросы голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно. Голос прокомментировал выступление Харрис. Подключать по видеосвязи самого Байдена организаторы не стали. Присутствовавшие в зале журналисты его не увидели. Отсутствие Байдена на мероприятиях вызывает некоторые вопросы. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер ранее выразил тревогу по этому поводу и потребовал от Демократической партии предоставить «доказательства жизни» президента США. Сообщается также, что Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку.