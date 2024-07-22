22 июля 2024

Байден подключился к выступлению Харрис по голосовой связи

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Увидеть Байдена собравшиеся журналисты не смогли (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден подключился к выступлению вице-президента США Камалы Харрис. Байден прокомментировал выступление Харрис.

«Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась она к Байдену, который подключился к первому выступлению Харрис в качестве нового кандидата на пост президента США. В ответ на эти вопросы голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно. Голос прокомментировал выступление Харрис.

Подключать по видеосвязи самого Байдена организаторы не стали. Присутствовавшие в зале журналисты его не увидели.

Отсутствие Байдена на мероприятиях вызывает некоторые вопросы. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер ранее выразил тревогу по этому поводу и потребовал от Демократической партии предоставить «доказательства жизни» президента США. Сообщается также, что Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку.

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Президент США Джо Байден подключился к выступлению вице-президента США Камалы Харрис. Байден прокомментировал выступление Харрис. «Джо, ты смотришь? Ты слышишь эти аплодисменты?» — обратилась она к Байдену, который подключился к первому выступлению Харрис в качестве нового кандидата на пост президента США. В ответ на эти вопросы голос, похожий на голос Байдена, ответил утвердительно. Голос прокомментировал выступление Харрис. Подключать по видеосвязи самого Байдена организаторы не стали. Присутствовавшие в зале журналисты его не увидели. Отсутствие Байдена на мероприятиях вызывает некоторые вопросы. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер ранее выразил тревогу по этому поводу и потребовал от Демократической партии предоставить «доказательства жизни» президента США. Сообщается также, что Байден заразился коронавирусом. Во время изоляции он через соцсети объявил, что покидает президентскую гонку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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