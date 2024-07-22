Путин назначил нового судью в Тюменской области

Елену Дягилеву станет судьей Тюменского района на шесть лет
В Тюменском районном суде назначили нового судью. Елена Дягилева получила назначение указом президента Владимира Путина. Текст документа размещен на портале правовых актов.
«Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области. Судьей Тюменского районного суда Дягилеву Елену Вячеславовну» — написано в указе президента.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени назначен новый председатель Центрального районного суда. Его возглавила Лариса Ховренкова.
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