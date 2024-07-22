22 июля 2024

Путин назначил нового судью в Тюменской области

Елена Дягилева назначена новым судьей Тюменского районного суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Елену Дягилеву станет судьей Тюменского района на шесть лет
Елену Дягилеву станет судьей Тюменского района на шесть лет Фото:

В Тюменском районном суде назначили нового судью. Елена Дягилева получила назначение указом президента Владимира Путина. Текст документа размещен на портале правовых актов.

«Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области. Судьей Тюменского районного суда Дягилеву Елену Вячеславовну» — написано в указе президента.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени назначен новый председатель Центрального районного суда. Его возглавила Лариса Ховренкова.

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В Тюменском районном суде назначили нового судью. Елена Дягилева получила назначение указом президента Владимира Путина. Текст документа размещен на портале правовых актов. «Назначить на шестилетний срок полномочий в Тюменской области. Судьей Тюменского районного суда Дягилеву Елену Вячеславовну» — написано в указе президента. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени назначен новый председатель Центрального районного суда. Его возглавила Лариса Ховренкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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