Брат Байдена раскрыл истинную причину его выхода из президентской гонки

Брат Джо Байдена, 71-летний Фрэнк Байден объяснил решение не участвовать выборах своего брата тем, что тот испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ABC News.
«Его выход из предвыборной гонки связан с общим состоянием здоровья. Ничего когнитивного. Но он гордый парень, его злит, что он шаркает при ходьбе», —
Байден заболел коронавирусом на прошлой неделе. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер обеспокоился из-за отсутствия Байдена на публичных выступлениях и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. В Белом доме заявили, что президент сейчас проводит он-лайн встречи. По словам лечащего врача, Байден почти вылечился от COVID-19.
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