Брат Байдена раскрыл истинную причину его выхода из президентской гонки

Фрэнк Байден: выход из президентской гонки связан со здоровьем Джо

23 июля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Джо Байден гордый парень, и его бесит шарканье при ходьбе, сказал его брат Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки Брат Джо Байдена, 71-летний Фрэнк Байден объяснил решение не участвовать выборах своего брата тем, что тот испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ABC News. Новость по теме Байден вышел из президентской гонки: как отреагировали в США и РФ «Его выход из предвыборной гонки связан с общим состоянием здоровья. Ничего когнитивного. Но он гордый парень, его злит, что он шаркает при ходьбе», — рассказал Фрэнк Байден, передает телеканал. Байден заболел коронавирусом на прошлой неделе. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер обеспокоился из-за отсутствия Байдена на публичных выступлениях и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. В Белом доме заявили, что президент сейчас проводит он-лайн встречи. По словам лечащего врача, Байден почти вылечился от COVID-19. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брат Джо Байдена, 71-летний Фрэнк Байден объяснил решение не участвовать выборах своего брата тем, что тот испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ABC News. «Его выход из предвыборной гонки связан с общим состоянием здоровья. Ничего когнитивного. Но он гордый парень, его злит, что он шаркает при ходьбе», — рассказал Фрэнк Байден, передает телеканал. Байден заболел коронавирусом на прошлой неделе. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер обеспокоился из-за отсутствия Байдена на публичных выступлениях и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. В Белом доме заявили, что президент сейчас проводит он-лайн встречи. По словам лечащего врача, Байден почти вылечился от COVID-19.