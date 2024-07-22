22 июля 2024

Брат Байдена раскрыл истинную причину его выхода из президентской гонки

Фрэнк Байден: выход из президентской гонки связан со здоровьем Джо
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден гордый парень, и его бесит шарканье при ходьбе, сказал его брат Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Брат Джо Байдена, 71-летний Фрэнк Байден объяснил решение не участвовать выборах своего брата тем, что тот испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ABC News.

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«Его выход из предвыборной гонки связан с общим состоянием здоровья. Ничего когнитивного. Но он гордый парень, его злит, что он шаркает при ходьбе», — рассказал Фрэнк Байден, передает телеканал.

Байден заболел коронавирусом на прошлой неделе. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер обеспокоился из-за отсутствия Байдена на публичных выступлениях и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. В Белом доме заявили, что президент сейчас проводит он-лайн встречи. По словам лечащего врача, Байден почти вылечился от COVID-19.

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Брат Джо Байдена, 71-летний Фрэнк Байден объяснил решение не участвовать выборах своего брата тем, что тот испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает ABC News. «Его выход из предвыборной гонки связан с общим состоянием здоровья. Ничего когнитивного. Но он гордый парень, его злит, что он шаркает при ходьбе», — рассказал Фрэнк Байден, передает телеканал. Байден заболел коронавирусом на прошлой неделе. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер обеспокоился из-за отсутствия Байдена на публичных выступлениях и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. В Белом доме заявили, что президент сейчас проводит он-лайн встречи. По словам лечащего врача, Байден почти вылечился от COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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