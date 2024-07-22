Лечащий врач Байдена: президент США почти вылечился от COVID-19

23 июля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Симптомы коронавируса у Байдена почти прошли (архивное фото) Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки У президента США Джо Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор. «Симптомы почти полностью прошли. Пульс, давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отмечается в письме врача, которое опубликовал Белый дом. Заявление было сделано на фоне слухов об якобы уходе Байден из жизни. Байден заболел коронавирусов на прошлой неделе. С тех пор он находится на самоизоляции. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер высказал тревогу из-за отстутвия Байдена на публичных выступлений и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. Байден ранее объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента США Джо Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор. «Симптомы почти полностью прошли. Пульс, давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отмечается в письме врача, которое опубликовал Белый дом. Заявление было сделано на фоне слухов об якобы уходе Байден из жизни. Байден заболел коронавирусов на прошлой неделе. С тех пор он находится на самоизоляции. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер высказал тревогу из-за отстутвия Байдена на публичных выступлений и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. Байден ранее объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис.