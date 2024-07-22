Лечащий врач Байдена: президент США почти вылечился от COVID-19

У президента США Джо Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор.
«Симптомы почти полностью прошли. Пульс, давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отмечается в письме врача, которое опубликовал Белый дом. Заявление было сделано на фоне слухов об якобы уходе Байден из жизни.
Байден заболел коронавирусов на прошлой неделе. С тех пор он находится на самоизоляции. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер высказал тревогу из-за отстутвия Байдена на публичных выступлений и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. Байден ранее объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.