22 июля 2024

Лечащий врач Байдена: президент США почти вылечился от COVID-19

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Симптомы коронавируса у Байдена почти прошли (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

У президента США Джо Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор.

«Симптомы почти полностью прошли. Пульс, давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отмечается в письме врача, которое опубликовал Белый дом. Заявление было сделано на фоне слухов об якобы уходе Байден из жизни.

Байден заболел коронавирусов на прошлой неделе. С тех пор он находится на самоизоляции. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер высказал тревогу из-за отстутвия Байдена на публичных выступлений и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. Байден ранее объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис.

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У президента США Джо Байдена почти сошли на нет симптомы коронавируса. Об этом заявил его лечащий врач Кевин О’Коннор. «Симптомы почти полностью прошли. Пульс, давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — отмечается в письме врача, которое опубликовал Белый дом. Заявление было сделано на фоне слухов об якобы уходе Байден из жизни. Байден заболел коронавирусов на прошлой неделе. С тех пор он находится на самоизоляции. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер высказал тревогу из-за отстутвия Байдена на публичных выступлений и потребовал предоставить «доказательства жизни» главы государства. Байден ранее объявил о выходе из президентской гонки. Кандидатом от Демократической партии станет Камала Харрис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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