22 июля 2024

AP: Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Камала Харрис
Харрис набрала 2579 голосов на выдвижении себя в качестве кандидата в президенты США, передает Associated Press Фото:
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Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов для формального выдвижения себя кандидатом в президенты страны от партии демократов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии. «Согласно действующим партийным правилам, кандидату для победы в первом туре голосования потребуется поддержка 1976 делегатов», — передает Associated Press.

Кроме того, экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Харрис. По ее словам, вице-президент США способна противодействовать политической программе еще одного кандидата в президенты страны Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей».

Также Камала Харрис назвала избирательную компанию американскими горками. Это связано с тем, что нынешний глава США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Она добавила, что испытывает смешанные чувства в связи с отказом президента Штатов баллотироваться на повторный срок, передает 360.ru.

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Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов для формального выдвижения себя кандидатом в президенты страны от партии демократов. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии. «Согласно действующим партийным правилам, кандидату для победы в первом туре голосования потребуется поддержка 1976 делегатов», — передает Associated Press. Кроме того, экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Харрис. По ее словам, вице-президент США способна противодействовать политической программе еще одного кандидата в президенты страны Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Также Камала Харрис назвала избирательную компанию американскими горками. Это связано с тем, что нынешний глава США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Она добавила, что испытывает смешанные чувства в связи с отказом президента Штатов баллотироваться на повторный срок, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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