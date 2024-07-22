AP: Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США

23 июля 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Харрис набрала 2579 голосов на выдвижении себя в качестве кандидата в президенты США, передает Associated Press Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов для формального выдвижения себя кандидатом в президенты страны от партии демократов. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии. «Согласно действующим партийным правилам, кандидату для победы в первом туре голосования потребуется поддержка 1976 делегатов», — передает Associated Press. Кроме того, экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Харрис. По ее словам, вице-президент США способна противодействовать политической программе еще одного кандидата в президенты страны Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Также Камала Харрис назвала избирательную компанию американскими горками. Это связано с тем, что нынешний глава США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Она добавила, что испытывает смешанные чувства в связи с отказом президента Штатов баллотироваться на повторный срок, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов для формального выдвижения себя кандидатом в президенты страны от партии демократов. Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии. «Согласно действующим партийным правилам, кандидату для победы в первом туре голосования потребуется поддержка 1976 делегатов», — передает Associated Press. Кроме того, экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру Харрис. По ее словам, вице-президент США способна противодействовать политической программе еще одного кандидата в президенты страны Дональда Трампа, пишет «Национальная служба новостей». Также Камала Харрис назвала избирательную компанию американскими горками. Это связано с тем, что нынешний глава США Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Она добавила, что испытывает смешанные чувства в связи с отказом президента Штатов баллотироваться на повторный срок, передает 360.ru.