Сможет ли Камала Харрис стать президентом США

Политолог Войко: американцы не готовы выбрать Харрис президентом США

23 июля 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

Политолог Войко заявила, что у Харрис нет шансов стать президентом США Фото: Official White House / Erin Scott После выхода из президентской гонки главы США Джо Байдена официальным кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Однако американцы остаются достаточно консервативными и не готовы выбрать ее главой государства. Об этом заявила политолог Евгения Войко. По словам эксперта, большинство американцев консервативны в своих взглядах и не готовы выбрать женщину в качестве президента США. «Даже если предположить, что она победит, то Харрис точно не будет влиять на внешнюю политику страны, особенно в части отношений с Россией. На этом пути нужны более волевые политики с именем, чтобы ситуация начала меняться в лучшую сторону», — заключила Войко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что Харрис практически не появлялась на политической арене и не смогла проявить себя как «хороший политик». Кроме того, по мнению граждан США, Харрис получила столь высокую должность из-за продвижения инклюзивных трендов в американском обществе. Ранее стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США после выхода Байдена из президентской гонки. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода из президентской гонки главы США Джо Байдена официальным кандидатом от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Однако американцы остаются достаточно консервативными и не готовы выбрать ее главой государства. Об этом заявила политолог Евгения Войко. По словам эксперта, большинство американцев консервативны в своих взглядах и не готовы выбрать женщину в качестве президента США. «Даже если предположить, что она победит, то Харрис точно не будет влиять на внешнюю политику страны, особенно в части отношений с Россией. На этом пути нужны более волевые политики с именем, чтобы ситуация начала меняться в лучшую сторону», — заключила Войко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она также добавила, что Харрис практически не появлялась на политической арене и не смогла проявить себя как «хороший политик». Кроме того, по мнению граждан США, Харрис получила столь высокую должность из-за продвижения инклюзивных трендов в американском обществе. Ранее стало известно, что Харрис набрала достаточно голосов для кандидата на пост президента США после выхода Байдена из президентской гонки. По данным агентства, в рамках голосования, которое проходило в режиме онлайн, Харрис набрала 2579 голосов делегатов партии.