Тюменцы могут снизить базовую рыночную ставку по ипотеке даже после отмены программы господдержки. Одним из вариантов, который доступен всем, является увеличение первоначального взноса, рассказала URA.RU главный специалист о работе с банками группы компаний «Меридиан» Екатерина Чайковская.
«Многие банки делают дисконт к ставке за большой первый взнос. Кроме того, всегда можно попробовать обратиться в банк, в котором вы получаете заработную плату. Часто для „своих“ банки делают скидки», — пояснила Чайковская в беседе с URA.RU.
Еще одним вариантом девелоперы называют подачу заявки через ипотечного брокера компании-застройщика. В этом случае банки получают заявку «от партнера» и тоже могут пойти на снижение базовых ставок. При этом, и сами застройщики сохранили несколько своих «внутренних» программ облегчения ипотечной нагрузки. В частности, сообщила URA.RU Чайковская, после отмены господдержки продолжают действовать различные инструменты субсидирования ставки:
- снижение процентной ставки на срок от года до пяти лет;
- отсрочка оплаты первоначального взноса;
- траншевая ипотека;
- кешбэк при покупке жилья.
Чайковская пояснила, что в этих программах есть не только плюсы для покупателя, но и подводные камни. «Снижение ставки происходит за счет компенсации застройщиком банку части процентов. Застройщик может взять оплату компенсации на себя, а может со временем переложить оплату на плечи покупателя. Поэтому перед покупкой стоит внимательно выяснить все условия и получить расчеты от застройщика и банка», — добавила она.
Ранее URA.RU рассказало, что после отмены господдержки тюменский рынок недвижимости приблизился к кризисному периоду. Об этом рассуждал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Однако, местные застройщики настроены более оптимистично и даже продолжают запускать новые проекты.
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