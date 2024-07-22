22 июля 2024

«Условия надо читать внимательно»: тюменский застройщик рассказал, как взять ипотеку с пониженной ставкой

Застройщики Тюмени сохранили льготные ипотечные ставки после отмены господдержки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению застройщиков, способы снизить процентную ставку по ипотеке все еще доступны жителям Тюмени
По мнению застройщиков, способы снизить процентную ставку по ипотеке все еще доступны жителям Тюмени Фото:

Тюменцы могут снизить базовую рыночную ставку по ипотеке даже после отмены программы господдержки. Одним из вариантов, который доступен всем, является увеличение первоначального взноса, рассказала URA.RU главный специалист о работе с банками группы компаний «Меридиан» Екатерина Чайковская.

«Многие банки делают дисконт к ставке за большой первый взнос. Кроме того, всегда можно попробовать обратиться в банк, в котором вы получаете заработную плату. Часто для „своих“ банки делают скидки», — пояснила Чайковская в беседе с URA.RU.

Еще одним вариантом девелоперы называют подачу заявки через ипотечного брокера компании-застройщика. В этом случае банки получают заявку «от партнера» и тоже могут пойти на снижение базовых ставок. При этом, и сами застройщики сохранили несколько своих «внутренних» программ облегчения ипотечной нагрузки. В частности, сообщила URA.RU Чайковская, после отмены господдержки продолжают действовать различные инструменты субсидирования ставки:

  • снижение процентной ставки на срок от года до пяти лет;
  • отсрочка оплаты первоначального взноса;
  • траншевая ипотека;
  • кешбэк при покупке жилья.

Чайковская пояснила, что в этих программах есть не только плюсы для покупателя, но и подводные камни. «Снижение ставки происходит за счет компенсации застройщиком банку части процентов. Застройщик может взять оплату компенсации на себя, а может со временем переложить оплату на плечи покупателя. Поэтому перед покупкой стоит внимательно выяснить все условия и получить расчеты от застройщика и банка», — добавила она.

Ранее URA.RU рассказало, что после отмены господдержки тюменский рынок недвижимости приблизился к кризисному периоду. Об этом рассуждал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Однако, местные застройщики настроены более оптимистично и даже продолжают запускать новые проекты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы могут снизить базовую рыночную ставку по ипотеке даже после отмены программы господдержки. Одним из вариантов, который доступен всем, является увеличение первоначального взноса, рассказала URA.RU главный специалист о работе с банками группы компаний «Меридиан» Екатерина Чайковская. «Многие банки делают дисконт к ставке за большой первый взнос. Кроме того, всегда можно попробовать обратиться в банк, в котором вы получаете заработную плату. Часто для „своих“ банки делают скидки», — пояснила Чайковская в беседе с URA.RU. Еще одним вариантом девелоперы называют подачу заявки через ипотечного брокера компании-застройщика. В этом случае банки получают заявку «от партнера» и тоже могут пойти на снижение базовых ставок. При этом, и сами застройщики сохранили несколько своих «внутренних» программ облегчения ипотечной нагрузки. В частности, сообщила URA.RU Чайковская, после отмены господдержки продолжают действовать различные инструменты субсидирования ставки: Чайковская пояснила, что в этих программах есть не только плюсы для покупателя, но и подводные камни. «Снижение ставки происходит за счет компенсации застройщиком банку части процентов. Застройщик может взять оплату компенсации на себя, а может со временем переложить оплату на плечи покупателя. Поэтому перед покупкой стоит внимательно выяснить все условия и получить расчеты от застройщика и банка», — добавила она. Ранее URA.RU рассказало, что после отмены господдержки тюменский рынок недвижимости приблизился к кризисному периоду. Об этом рассуждал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Однако, местные застройщики настроены более оптимистично и даже продолжают запускать новые проекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...