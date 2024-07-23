В Сумской области повреждена критическая инфраструктура

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, спецназ,  stock
Армия России нанесла удар по военной критической инфраструктуре ВСУ в Сумской области, заявили в областной военной администрации Фото:
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В Сумской области в Шосткинском обществе после удара ВС РФ была повреждена военная критическая инфраструктура. Согласно предварительной информации, погибших не обнаружено. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

«В ночь на 23 июля Россия нанесла авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества», — передает telegram-канал военной администрации региона. Отмечается, что на месте работают специалисты, проводятся аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий. По предварительным данным, погибших не обнаружено.

Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что горожане после удара рассказали о большой взрывной волне. На аэродроме принимали тренировочные самолеты, произведенные в Великобритании. Там же дислоцировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ, пишет 360.ru.

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В Сумской области в Шосткинском обществе после удара ВС РФ была повреждена военная критическая инфраструктура. Согласно предварительной информации, погибших не обнаружено. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. «В ночь на 23 июля Россия нанесла авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского общества», — передает telegram-канал военной администрации региона. Отмечается, что на месте работают специалисты, проводятся аварийно-восстановительные работы и ликвидация последствий. По предварительным данным, погибших не обнаружено. Ранее ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде в Полтавской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что горожане после удара рассказали о большой взрывной волне. На аэродроме принимали тренировочные самолеты, произведенные в Великобритании. Там же дислоцировалась 831-я бригада тактической авиации ВСУ, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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