22 июля 2024

В Тюмени в районе Тюменской слободы построят новую развязку

© Служба новостей «URA.RU»
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Развязку построят к ноябрю 2026 года
Развязку построят к ноябрю 2026 года Фото:

В Тюмени в районе ЖК Преображенский на Московском построят новую дорожную развязку. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. По данным властей, дорога появится к ноябрю 2026 года.

«В 2024 году, после подготовки документации на торги и процедуры определения подрядчика, планируется строительство транспортной развязки на примыкании к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге „Екатеринбург — Тюмень“ (в районе ЖК Преображенский на Московском). Срок завершения работ — ноябрь 2026 года», — сообщили в ГУС.

В проекте развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского запланировано строительство остановок и надземных пешеходных переходов. Ранее URA.RU писало, что также от Московского тракта до Интернациональной появится четырехполосная улица.

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В Тюмени в районе ЖК Преображенский на Московском построят новую дорожную развязку. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. По данным властей, дорога появится к ноябрю 2026 года. «В 2024 году, после подготовки документации на торги и процедуры определения подрядчика, планируется строительство транспортной развязки на примыкании к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге „Екатеринбург — Тюмень“ (в районе ЖК Преображенский на Московском). Срок завершения работ — ноябрь 2026 года», — сообщили в ГУС. В проекте развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского запланировано строительство остановок и надземных пешеходных переходов. Ранее URA.RU писало, что также от Московского тракта до Интернациональной появится четырехполосная улица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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