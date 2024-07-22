В Тюмени в районе Тюменской слободы построят новую развязку

В Тюмени в районе ЖК Преображенский на Московском построят новую дорожную развязку. Об этом рассказали в Главном управлении строительства региона. По данным властей, дорога появится к ноябрю 2026 года.
«В 2024 году, после подготовки документации на торги и процедуры определения подрядчика, планируется строительство транспортной развязки на примыкании к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге „Екатеринбург — Тюмень“ (в районе ЖК Преображенский на Московском). Срок завершения работ — ноябрь 2026 года», — сообщили в ГУС.
В проекте развязки на примыкании улицы Сергея Джанбровского запланировано строительство остановок и надземных пешеходных переходов. Ранее URA.RU писало, что также от Московского тракта до Интернациональной появится четырехполосная улица.
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