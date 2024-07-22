22 июля 2024

В Екатеринбурге заметили новый электрический Rolls-Royce Spectre. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость автомобиля достигает 116 млн рублей
Стоимость автомобиля достигает 116 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти запечатлели новый электрокар Rolls-Royce Spectre без номеров, которого сопровождал черный Mercedes-Benz G-класс. Элитные автомобили заезжали к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК в городе). Видео с машинами появилось в telegram-канале Savage prd.

Spectre является первым электрокаром от Rolls-Royce. Стоимость купе-иномарки на российском рынке начинается от 70 миллионов и доходит до 116 миллионов рублей. У машины два электромотора совокупной отдачей 585 лошадиных сил. С места до 100 километров в час электромобиль может разогнаться за 4,5 секунды. Он оснащен системой интеллектуального полного привода.

Ранее еще один Rolls-Royce Cullinan с розовым салоном заметили в Екатеринбурге. Автомобиль принадлежит президенту областной Федерации гольфа Ксении Котловой. По данным агентства, иномарка ей могли доставить из США или Европы. Стоимость машины варьируется от 37,5 миллиона до 75 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге на улице Сакко и Ванцетти запечатлели новый электрокар Rolls-Royce Spectre без номеров, которого сопровождал черный Mercedes-Benz G-класс. Элитные автомобили заезжали к клубному дому «Тихвин» (считается самым элитным ЖК в городе). Видео с машинами появилось в telegram-канале Savage prd. Spectre является первым электрокаром от Rolls-Royce. Стоимость купе-иномарки на российском рынке начинается от 70 миллионов и доходит до 116 миллионов рублей. У машины два электромотора совокупной отдачей 585 лошадиных сил. С места до 100 километров в час электромобиль может разогнаться за 4,5 секунды. Он оснащен системой интеллектуального полного привода. Ранее еще один Rolls-Royce Cullinan с розовым салоном заметили в Екатеринбурге. Автомобиль принадлежит президенту областной Федерации гольфа Ксении Котловой. По данным агентства, иномарка ей могли доставить из США или Европы. Стоимость машины варьируется от 37,5 миллиона до 75 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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