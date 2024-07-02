Люксовый Rolls-Royce с розовым салоном заметили на улицах Екатеринбурга. Фото

02 июля 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Стоимость модели может достигать 75 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге заметили тот самый люксовый Rolls-Royce Cullinan с розовым салоном, прибытие которого в город какое-то время было одним из самых обсуждаемых светской тусовкой событий. Фотографией, сделанной на парковке у магазина «Верный», с URA.RU поделился читатель. На снимке видна серия номерного знака — «МУР». Автомобиль принадлежит президенту областной Федерации гольфа Ксении Котловой. По данным агентства, Rolls-Royce ей могли доставить из США или Европы. Стоимость иномарки варьируется от 37,5 миллиона до 75 миллионов рублей. Такая же машина прежде была только у одного человека в городе. Сама Ксения Котлова о покупке журналистам рассказывать отказывалась. Недавно агентство показывало, как на городских улицах появился эксклюзивный китайский суперкар бизнесмена Тимофея Алтушкина GAC Aion Hyper SSR стоимостью около 22 миллионов рублей. Это самое быстрое авто Екатеринбурге — может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды. Машина была замечена в неожиданном месте… Фото: читатель URA.RU Фото из салона Ксения Котлова публиковала весной Фото: соцсети Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заметили тот самый люксовый Rolls-Royce Cullinan с розовым салоном, прибытие которого в город какое-то время было одним из самых обсуждаемых светской тусовкой событий. Фотографией, сделанной на парковке у магазина «Верный», с URA.RU поделился читатель. На снимке видна серия номерного знака — «МУР». Автомобиль принадлежит президенту областной Федерации гольфа Ксении Котловой. По данным агентства, Rolls-Royce ей могли доставить из США или Европы. Стоимость иномарки варьируется от 37,5 миллиона до 75 миллионов рублей. Такая же машина прежде была только у одного человека в городе. Сама Ксения Котлова о покупке журналистам рассказывать отказывалась. Недавно агентство показывало, как на городских улицах появился эксклюзивный китайский суперкар бизнесмена Тимофея Алтушкина GAC Aion Hyper SSR стоимостью около 22 миллионов рублей. Это самое быстрое авто Екатеринбурге — может разогнаться до сотни километров меньше чем за две секунды.