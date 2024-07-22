22 июля 2024

За сутки в Челябинской области выпало три четверти месячной нормы осадков

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Больше всего осадков выпало в Магнитогорске и Южноуральске Фото:

В магнитогорске и Южноуральске Челябинской области за минувшие сутки выпало три четверти месячной нормы осадков. Такие данные предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«Днем 22 и ночью 23 июня в большинстве районов прошли дожди, местами сильные (2,0-53,0 мм), в Магнитогорске и Южноуральске очень сильные (51,9 мм — 75% и 53 мм — 77% от месячной нормы осадков соответственно). В отдельных районах отмечались грозы, днем град, усиления ветра до 16-21 метров в секунду», — сообщили метеорологи.

Синоптики отметили, что во время сильного ливня температура воздуха была днем 13-24 градусов, на крайнем юге 27-29 градусов, ночью плюс 12-15 градусов. Всего за период штормового предупреждения с 21 по 23 июля в регионе выпало до месячной нормы осадков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске 22 июля прошел сильный ливень с градом. А в Копейске после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Метеорологи объясняют это чередой циклонов.

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В магнитогорске и Южноуральске Челябинской области за минувшие сутки выпало три четверти месячной нормы осадков. Такие данные предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 22 и ночью 23 июня в большинстве районов прошли дожди, местами сильные (2,0-53,0 мм), в Магнитогорске и Южноуральске очень сильные (51,9 мм — 75% и 53 мм — 77% от месячной нормы осадков соответственно). В отдельных районах отмечались грозы, днем град, усиления ветра до 16-21 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Синоптики отметили, что во время сильного ливня температура воздуха была днем 13-24 градусов, на крайнем юге 27-29 градусов, ночью плюс 12-15 градусов. Всего за период штормового предупреждения с 21 по 23 июля в регионе выпало до месячной нормы осадков. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске 22 июля прошел сильный ливень с градом. А в Копейске после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Метеорологи объясняют это чередой циклонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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