Природа Погода За сутки в Челябинской области выпало три четверти месячной нормы осадков 23 июля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 + Больше всего осадков выпало в Магнитогорске и Южноуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В магнитогорске и Южноуральске Челябинской области за минувшие сутки выпало три четверти месячной нормы осадков. Такие данные предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 22 и ночью 23 июня в большинстве районов прошли дожди, местами сильные (2,0-53,0 мм), в Магнитогорске и Южноуральске очень сильные (51,9 мм — 75% и 53 мм — 77% от месячной нормы осадков соответственно). В отдельных районах отмечались грозы, днем град, усиления ветра до 16-21 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Синоптики отметили, что во время сильного ливня температура воздуха была днем 13-24 градусов, на крайнем юге 27-29 градусов, ночью плюс 12-15 градусов. Всего за период штормового предупреждения с 21 по 23 июля в регионе выпало до месячной нормы осадков. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске 22 июля прошел сильный ливень с градом. А в Копейске после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Метеорологи объясняют это чередой циклонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В магнитогорске и Южноуральске Челябинской области за минувшие сутки выпало три четверти месячной нормы осадков. Такие данные предоставили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «Днем 22 и ночью 23 июня в большинстве районов прошли дожди, местами сильные (2,0-53,0 мм), в Магнитогорске и Южноуральске очень сильные (51,9 мм — 75% и 53 мм — 77% от месячной нормы осадков соответственно). В отдельных районах отмечались грозы, днем град, усиления ветра до 16-21 метров в секунду», — сообщили метеорологи. Синоптики отметили, что во время сильного ливня температура воздуха была днем 13-24 градусов, на крайнем юге 27-29 градусов, ночью плюс 12-15 градусов. Всего за период штормового предупреждения с 21 по 23 июля в регионе выпало до месячной нормы осадков. Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске 22 июля прошел сильный ливень с градом. А в Копейске после сильного ливня 21 июля оказались затоплены десятки улиц. Метеорологи объясняют это чередой циклонов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям