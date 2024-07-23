«Уезжаю на мясо»: боевик ВСУ расплакался, записывая последнее видео

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Военный ВСУ рассказал, что отправляется в зону боевых действий, где знает, что погибнет
Военный ВСУ рассказал, что отправляется в зону боевых действий, где знает, что погибнет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военный записал эмоциональное видеообращение к своим родным и близким перед отправкой в зону украинского конфликта, во время своей речи он расплакался. Он заявил, что «отправляется на мясо» и не знает, как скажет об этом матери. 

«Я записываю последнее видео. Уезжаю завтра на мясо. Всех кто со мною дружил, дружит, благодарю вас за все», — рассказал военный ВСУ, его слова передает telegram-канал U_G_M. Он добавил, что не знает, как сообщить об этой новости матери. 

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Украинский военный записал эмоциональное видеообращение к своим родным и близким перед отправкой в зону украинского конфликта, во время своей речи он расплакался. Он заявил, что «отправляется на мясо» и не знает, как скажет об этом матери.  «Я записываю последнее видео. Уезжаю завтра на мясо. Всех кто со мною дружил, дружит, благодарю вас за все», — рассказал военный ВСУ, его слова передает telegram-канал U_G_M. Он добавил, что не знает, как сообщить об этой новости матери. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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