Военные призвали свердловчан сдать оружие для бойцов СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, охотничье оружие
Гладкоствольное оружие — эффективно в борьбе с дронами, считают военные Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные 228-го Краснознаменного гвардейского Ленинградско-Павловского мотострелкового полка в Екатеринбурге призвали свердловчан сдать помповое оружие, чтобы переедать его российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Видеообращение солдат имеется в распоряжении URA.RU.

«Граждане, сдавайте, пожалуйста, ваше гладкоствольное оружие и патроны в наш полк. Это оружие сохранит многие жизни. На фронте количество вражеских дронов, как комаров летом на болоте. Дроны охотятся за нашими мотострелками, техникой, гаубицей. Под ударом находятся тылы и цепочки снабжения. С [дронами] принято сражаться с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но РЭБ глушит дроны только на определенной частоте. Он работает на одной частоте, а дрон — на другой, поэтому становится неэффективным. Лучший РЭБ — это дробовик, глушит дроны на любых частотах», — призвал жителей региона боец с позывным «Монолит».

Новость по теме
На Урале впервые запустили сбор оружия для бойцов СВО. Фото

Одним из организаторов сбора стал Алексей Крючков — директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». По его словам, за десять дней уже удалось собрать 23 гладкоствольных оружия. Ко всем стараются подобрать одинаковые патроны (их, к слову, собрали уже три тысячи).

«У кого-то оружие несколько лет лежит без дела. Кому-то не хочется тратить время, чтобы продать его. Отдайте стволы нам, вы спасете жизни многих людей», — призвал Крючков. Оружие из Екатеринбурга на фронт попадет всего за неделю.

Чтобы передать «стволы», позвоните Алексею. Связаться с ним можно по номеру +7 (922) 222-00-88. Договорившись о дате и времени, приходите на ул. Крауля, 79 (Екатеринбург) с документами и оружием. Передача будет оформлена за 15 минут, обещают организаторы. Само событие — уникально для Урала, ведь оно проводится впервые, говорил ранее URA.RU Крючков.

Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
Пока волонтерам удалось собрать более 20 «стволов»
Фото:
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
«Монолит» (по центру), Алексей Крючков (справа)
Фото:
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
Фото:
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
Патроны, которые закупили для бойцов СВО
Фото:
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
Фото:
Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные 228-го Краснознаменного гвардейского Ленинградско-Павловского мотострелкового полка в Екатеринбурге призвали свердловчан сдать помповое оружие, чтобы переедать его российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Видеообращение солдат имеется в распоряжении URA.RU. «Граждане, сдавайте, пожалуйста, ваше гладкоствольное оружие и патроны в наш полк. Это оружие сохранит многие жизни. На фронте количество вражеских дронов, как комаров летом на болоте. Дроны охотятся за нашими мотострелками, техникой, гаубицей. Под ударом находятся тылы и цепочки снабжения. С [дронами] принято сражаться с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но РЭБ глушит дроны только на определенной частоте. Он работает на одной частоте, а дрон — на другой, поэтому становится неэффективным. Лучший РЭБ — это дробовик, глушит дроны на любых частотах», — призвал жителей региона боец с позывным «Монолит». Одним из организаторов сбора стал Алексей Крючков — директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». По его словам, за десять дней уже удалось собрать 23 гладкоствольных оружия. Ко всем стараются подобрать одинаковые патроны (их, к слову, собрали уже три тысячи). «У кого-то оружие несколько лет лежит без дела. Кому-то не хочется тратить время, чтобы продать его. Отдайте стволы нам, вы спасете жизни многих людей», — призвал Крючков. Оружие из Екатеринбурга на фронт попадет всего за неделю. Чтобы передать «стволы», позвоните Алексею. Связаться с ним можно по номеру +7 (922) 222-00-88. Договорившись о дате и времени, приходите на ул. Крауля, 79 (Екатеринбург) с документами и оружием. Передача будет оформлена за 15 минут, обещают организаторы. Само событие — уникально для Урала, ведь оно проводится впервые, говорил ранее URA.RU Крючков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...