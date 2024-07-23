Военные 228-го Краснознаменного гвардейского Ленинградско-Павловского мотострелкового полка в Екатеринбурге призвали свердловчан сдать помповое оружие, чтобы переедать его российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Видеообращение солдат имеется в распоряжении URA.RU.
«Граждане, сдавайте, пожалуйста, ваше гладкоствольное оружие и патроны в наш полк. Это оружие сохранит многие жизни. На фронте количество вражеских дронов, как комаров летом на болоте. Дроны охотятся за нашими мотострелками, техникой, гаубицей. Под ударом находятся тылы и цепочки снабжения. С [дронами] принято сражаться с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но РЭБ глушит дроны только на определенной частоте. Он работает на одной частоте, а дрон — на другой, поэтому становится неэффективным. Лучший РЭБ — это дробовик, глушит дроны на любых частотах», — призвал жителей региона боец с позывным «Монолит».
Одним из организаторов сбора стал Алексей Крючков — директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». По его словам, за десять дней уже удалось собрать 23 гладкоствольных оружия. Ко всем стараются подобрать одинаковые патроны (их, к слову, собрали уже три тысячи).
«У кого-то оружие несколько лет лежит без дела. Кому-то не хочется тратить время, чтобы продать его. Отдайте стволы нам, вы спасете жизни многих людей», — призвал Крючков. Оружие из Екатеринбурга на фронт попадет всего за неделю.
Чтобы передать «стволы», позвоните Алексею. Связаться с ним можно по номеру +7 (922) 222-00-88. Договорившись о дате и времени, приходите на ул. Крауля, 79 (Екатеринбург) с документами и оружием. Передача будет оформлена за 15 минут, обещают организаторы. Само событие — уникально для Урала, ведь оно проводится впервые, говорил ранее URA.RU Крючков.
Пока волонтерам удалось собрать более 20 «стволов»
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Военные 228-го Краснознаменного гвардейского Ленинградско-Павловского мотострелкового полка в Екатеринбурге призвали свердловчан сдать помповое оружие, чтобы переедать его российским бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Видеообращение солдат имеется в распоряжении URA.RU. «Граждане, сдавайте, пожалуйста, ваше гладкоствольное оружие и патроны в наш полк. Это оружие сохранит многие жизни. На фронте количество вражеских дронов, как комаров летом на болоте. Дроны охотятся за нашими мотострелками, техникой, гаубицей. Под ударом находятся тылы и цепочки снабжения. С [дронами] принято сражаться с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но РЭБ глушит дроны только на определенной частоте. Он работает на одной частоте, а дрон — на другой, поэтому становится неэффективным. Лучший РЭБ — это дробовик, глушит дроны на любых частотах», — призвал жителей региона боец с позывным «Монолит». Одним из организаторов сбора стал Алексей Крючков — директор и соучредитель фонда «Уральские самоцветы и три Ивана». По его словам, за десять дней уже удалось собрать 23 гладкоствольных оружия. Ко всем стараются подобрать одинаковые патроны (их, к слову, собрали уже три тысячи). «У кого-то оружие несколько лет лежит без дела. Кому-то не хочется тратить время, чтобы продать его. Отдайте стволы нам, вы спасете жизни многих людей», — призвал Крючков. Оружие из Екатеринбурга на фронт попадет всего за неделю. Чтобы передать «стволы», позвоните Алексею. Связаться с ним можно по номеру +7 (922) 222-00-88. Договорившись о дате и времени, приходите на ул. Крауля, 79 (Екатеринбург) с документами и оружием. Передача будет оформлена за 15 минут, обещают организаторы. Само событие — уникально для Урала, ведь оно проводится впервые, говорил ранее URA.RU Крючков.