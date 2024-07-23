Зеленский задумался о переговорах с Путиным из-за Трампа

23 июля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Зеленский в будущем может провести переговоры с РФ из-за прихода к власти в США Трампа, заявил Сокалу Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах главой РФ Владимиром Путиным из-за возможности прихода к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил польский политолог Витольд Сокалу. «Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов», — заявил Сокалу. Его слова передает Onet. Он добавил, что такой поворот в поведении главы Украины говорит о том, что он понимает неизбежность некоторых вещей. Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил мнение, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп попытается добиться отставки Зеленского. Согласно его словам, Трамп также будет стремиться к тому, чтобы новый председатель Верховной Рады Украины подписал мирное соглашение в конфликте с Россией. Депутат упомянул, что полномочия Зеленского официально истекли 20 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах главой РФ Владимиром Путиным из-за возможности прихода к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил польский политолог Витольд Сокалу. «Даже если есть другие причины изменения тона Зеленского, на мой взгляд, наиболее важной из них является повышенная вероятность того, что Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов», — заявил Сокалу. Его слова передает Onet. Он добавил, что такой поворот в поведении главы Украины говорит о том, что он понимает неизбежность некоторых вещей. Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко выразил мнение, что в случае победы на выборах в США Дональд Трамп попытается добиться отставки Зеленского. Согласно его словам, Трамп также будет стремиться к тому, чтобы новый председатель Верховной Рады Украины подписал мирное соглашение в конфликте с Россией. Депутат упомянул, что полномочия Зеленского официально истекли 20 мая.