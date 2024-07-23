Железнодорожные остановки в Челябинской области переименовали

В Челябинской области переименовали семь остановочных пунктов железной магистрали. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), новые названия начнут использовать с августа.
«Южно-Уральская магистраль продолжила переименование объектов, имеющих только цифровое обозначение километра, на котором расположены. Новые названия получили еще семь остановочных пунктов пригородных поездов», — заявили в ЮУЖД.
Остановочный пункт 132 км на участке Чурилово — Нижняя теперь будет называться Нагорным. На линии Бердяуш — Полетаево I произошли следующие переименования: остановка 068 км переименована в СНТ Градостроитель, а остановочный пункт 2070 км теперь именуется СНТ Полет. Остановка электрички 2078 км, расположенная между Полетаево I и Челябинск-Главный, получил название СНТ Железнодорожник.
Дополнительные изменения коснулись участка Челябинск-Главный — Еманжелинск, где пункт 26 км переименован в СНТ Дубровский, а остановка 18 км теперь носит название Вознесенка. На участке Электростанция — Полевской остановка 226 км изменила название на СНТ Надежда.
В ЮУЖД объяснили причины для переименования. Железнодорожники ждут, что новые названия облегчат пассажирам ориентацию и планирование поездок.
В июне сменили вывески первые девять остановок. Названия выбирали с учетом мнения жителей.
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