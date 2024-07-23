Авиакомпания Red Wings сменит название и проведет ребрендинг

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Авиакомпания Red Wings может получить новое, российское название
Авиакомпания Red Wings может получить новое, российское название Фото:

Авиакомпания Red Wings, входящая в состав госкорпорации "Ростех", может сменить свое название на российское. Об этом сообщил источник, близкий к "Ростеху". Предполагается, что в компании пройдет ребрендинг. 

"Авиакомпания [Red Wings], можно сказать, государственная, летает на отечественных самолетах, в основном "Суперджетах", и должна носить российское, понятное всем, название", — заявил источник РИА Новости. Он также подчеркнул, что планируется ребрендинг, а изменения коснутся не только названия, но и всего фирменного стиля компании, в том числе формы бортпроводников.

Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку. При этом в компании изменится структура управления. Однако позднее агентство РИА Новости опровергло эту информацию. 

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Авиакомпания Red Wings, входящая в состав госкорпорации "Ростех", может сменить свое название на российское. Об этом сообщил источник, близкий к "Ростеху". Предполагается, что в компании пройдет ребрендинг.  "Авиакомпания [Red Wings], можно сказать, государственная, летает на отечественных самолетах, в основном "Суперджетах", и должна носить российское, понятное всем, название", — заявил источник РИА Новости. Он также подчеркнул, что планируется ребрендинг, а изменения коснутся не только названия, но и всего фирменного стиля компании, в том числе формы бортпроводников. Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку. При этом в компании изменится структура управления. Однако позднее агентство РИА Новости опровергло эту информацию. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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