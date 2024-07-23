Авиакомпания Red Wings сменит название и проведет ребрендинг

Авиакомпания Red Wings, входящая в состав госкорпорации "Ростех", может сменить свое название на российское. Об этом сообщил источник, близкий к "Ростеху". Предполагается, что в компании пройдет ребрендинг.
"Авиакомпания [Red Wings], можно сказать, государственная, летает на отечественных самолетах, в основном "Суперджетах", и должна носить российское, понятное всем, название", — заявил источник РИА Новости. Он также подчеркнул, что планируется ребрендинг, а изменения коснутся не только названия, но и всего фирменного стиля компании, в том числе формы бортпроводников.
Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку. При этом в компании изменится структура управления. Однако позднее агентство РИА Новости опровергло эту информацию.
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