Москвичам, заключившим контракт с МО, выплатят почти 5,2 млн в первый год

Контрактники, поступившие на военную службу в Москве, получат единовременную выплату в 1,9 млн рублей. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Таким образом, общая сумма всех выплат, с учетом федеральных, в первый год составит 5,2 млн рублей.
«Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года, в Москве в целях заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей», — говорится в указе. Его текст приводит ТАСС.
Все прежние меры поддержки сохранятся, включая федеральные выплаты. Таким образом, сумма выплат для контрактников составит более 5,2 млн рублей за первый год.
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