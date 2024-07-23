Москвичам, заключившим контракт с МО, выплатят почти 5,2 млн в первый год

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Общая сумма выплат контрактникам составит более 5,2 млн рублей Фото:

Контрактники, поступившие на военную службу в Москве, получат единовременную выплату в 1,9 млн рублей. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Таким образом, общая сумма всех выплат, с учетом федеральных, в первый год составит 5,2 млн рублей.

«Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года, в Москве в целях заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей», — говорится в указе. Его текст приводит ТАСС.

Все прежние меры поддержки сохранятся, включая федеральные выплаты. Таким образом, сумма выплат для контрактников составит более 5,2 млн рублей за первый год.

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Контрактники, поступившие на военную службу в Москве, получат единовременную выплату в 1,9 млн рублей. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Таким образом, общая сумма всех выплат, с учетом федеральных, в первый год составит 5,2 млн рублей. «Установить лицам, отобранным начиная с 23 июля 2024 года, в Москве в целях заключения контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны сроком на один год и более, дополнительную меру социальной поддержки в форме единовременной выплаты в размере 1 900 000 рублей», — говорится в указе. Его текст приводит ТАСС. Все прежние меры поддержки сохранятся, включая федеральные выплаты. Таким образом, сумма выплат для контрактников составит более 5,2 млн рублей за первый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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