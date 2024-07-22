22 июля 2024

Онколог раскрыл самый популярный вид рака, которым болеют жители ХМАО

Среди онкозаболеваний в ХМАО лидирует рак груди
© Служба новостей «URA.RU»
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Рак груди — самый распространенный вид онкозаболеваний в ХМАО
Рак груди — самый распространенный вид онкозаболеваний в ХМАО Фото:

Самый распространенный вид онкологии, который лечат в ХМАО, — рак молочной железы. Его провоцирует курение, ожирение. На заболевании может также сказаться и наследственный фактов.

«На первом месте в округе рак молочной железы (759 случаев за 2023 год и +13,4% к уровню 2022 года). Причем у 78% пациенток опухоль обнаружили на ранней стадии. Причины возникновения заболевания такие же, как и у жителей других регионов: прежде всего это курение, генетика, ожирение», — рассказал порталу «Национальные проекты России» онколог депздрава ХМАО Евгений Билан.

Чаще всего раком молочной железы болеют югорчанки в возрасте пятидесяти лет. «Сегодня на учете с диагнозом рак груди состоит 304 женщины. Пик заболеваемости приходится на 50-55 лет», — цитирует Няганская городская поликлиника врача-онколога Наталью Третьякову в соцсети «ВКонтакте».

Среди симптомов, указывающих на опухоль, — отек, уплотнение молочных желез. «Если вы заметили втяжение или выбухание участков кожи на груди, то следует записаться на консультацию. Также об опасности говорит отек, покраснения кожи в районе молочных желез, изменение формы груди. Незамедлительно нужно обратиться к специалисту, если вы нащупали уплотнения в молочных железах», — добавила Третьякова.

Ранее URA.RU сообщало о болезни, приводящей к раку груди. Мастопатия повышает риск развития онкологии у женщин, которые долго откладывают беременность.

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Самый распространенный вид онкологии, который лечат в ХМАО, — рак молочной железы. Его провоцирует курение, ожирение. На заболевании может также сказаться и наследственный фактов. «На первом месте в округе рак молочной железы (759 случаев за 2023 год и +13,4% к уровню 2022 года). Причем у 78% пациенток опухоль обнаружили на ранней стадии. Причины возникновения заболевания такие же, как и у жителей других регионов: прежде всего это курение, генетика, ожирение», — рассказал порталу «Национальные проекты России» онколог депздрава ХМАО Евгений Билан. Чаще всего раком молочной железы болеют югорчанки в возрасте пятидесяти лет. «Сегодня на учете с диагнозом рак груди состоит 304 женщины. Пик заболеваемости приходится на 50-55 лет», — цитирует Няганская городская поликлиника врача-онколога Наталью Третьякову в соцсети «ВКонтакте». Среди симптомов, указывающих на опухоль, — отек, уплотнение молочных желез. «Если вы заметили втяжение или выбухание участков кожи на груди, то следует записаться на консультацию. Также об опасности говорит отек, покраснения кожи в районе молочных желез, изменение формы груди. Незамедлительно нужно обратиться к специалисту, если вы нащупали уплотнения в молочных железах», — добавила Третьякова. Ранее URA.RU сообщало о болезни, приводящей к раку груди. Мастопатия повышает риск развития онкологии у женщин, которые долго откладывают беременность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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