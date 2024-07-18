У жителей ХМАО набирают популярность загородные дома в новом стиле

В Ханты-Мансийском автономном округе становится популярно строительство загородных домов в стиле барнхаусов, рассказал URA.RU руководитель компании «Девиант» Александр Черненко. Чаще всего такое жилье строят молодые семьи.
«Популярность барных домов в регионе продолжает расти. Такое жилье больше выбирает молодежь, которые чаще интересуются современными стилями», — объясняет журналисту агентства Черненко. Дома в виде барнхаусов прямоугольной формы с острой крышей. Преимущественно их строят из дерева в стиле лофт с большими панорамными окнами.
По словам эксперта, чаще югорчане строят небольшие дома, чтобы уложиться в лимиты льготных ипотек. А накопления стараются вложить в обустройство интерьера и участка. «Сейчас больше всего идет спрос на небольшие дома в 60-70 квадратных метров», — добавляет собеседник.
В оформлении интерьера домов тем временем набирает популярность скандинавский стиль, отмечают риелторы. А каждая третья семья предпочитает планировку с кухней-гостиной.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские застройщики внедряют новые способы постройки частных домов. Например, это здания по CLT-технологии из высокопрочных деревянных панелей. По мнению эксперта в сфере строительства и гендиректора «СРО „ОПУС“ Сергея Чабана, популярность технологии постоянно возрастает, поскольку дома становятся за счет нее более долговечными.
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