В ХМАО выбрали мэра, предшественник которого ушел на СВО

В ХМАО выбрали главу Кондинского района. Муниципалитет возглавил бывший заместитель главы Алексей Зяблицев. Предыдущий мэр Андрей Мухин ушел на СВО.
«Главой Кондинского района избран Алексей Зяблицев. Сегодня состоялось внеочередное заседание Думы Кондинского района, где депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Алексея Валерьевича», — сообщили власти Кондинского района на официальном сайте.
На пост главы также претендовал директор Междуреченского агропромышленного колледжа Михаил Адамович. Каждый кандидат представил конкурсной комиссии программу развития Кондинского района. После избрания Зяблицев обозначил главную цель своей дальнейшей работы. «Руководство муниципальным образованием — это огромная ответственность, а главная цель — сохранить достигнутое и обеспечить улучшение качества жизни населения нашего района, приложив все усилия», — подчеркнул новый глава района.
Ранее URA.RU писало, что глава Кондинского района ХМАО Андрей Мухин ушел в отставку. Он вместе с сыном отправился в зону специальной военной операции добровольцем.
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