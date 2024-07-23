Владелица Wildberries сделала заявление о «рейдерском захвате» маркетплейса. Фото

Владелица Wildberries опровергла рейдерский захват маркетплейса

23 июля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж был в курсе объединения Wildberries Фото: Роман Наумов © URA.RU Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет рейдерский захват. По ее словам, объединение Wildberries и компании Russ — «развод», который был согласован с ее мужем Владиславом Бакальчуком «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук. В подтверждение она опубликовала фото, на котором оба супруга находятся на презентации новой структуры объединенной компании. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой помочь. Владислав заявлял о «рейдерском захвате» маркетплейса. Как сообщал Кадыров, рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещал помочь семье Бакальчук Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет рейдерский захват. По ее словам, объединение Wildberries и компании Russ — «развод», который был согласован с ее мужем Владиславом Бакальчуком «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук. В подтверждение она опубликовала фото, на котором оба супруга находятся на презентации новой структуры объединенной компании. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой помочь. Владислав заявлял о «рейдерском захвате» маркетплейса. Как сообщал Кадыров, рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещал помочь семье Бакальчук