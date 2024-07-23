Владелица Wildberries сделала заявление о «рейдерском захвате» маркетплейса. Фото

Владелица Wildberries опровергла рейдерский захват маркетплейса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж был в курсе объединения Wildberries Фото:

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет рейдерский захват. По ее словам, объединение Wildberries и компании Russ — «развод», который был согласован с ее мужем Владиславом Бакальчуком

«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук. В подтверждение она опубликовала фото, на котором оба супруга находятся на презентации новой структуры объединенной компании.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой помочь. Владислав заявлял о «рейдерском захвате» маркетплейса. Как сообщал Кадыров, рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещал помочь семье Бакальчук

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет рейдерский захват. По ее словам, объединение Wildberries и компании Russ — «развод», который был согласован с ее мужем Владиславом Бакальчуком «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук. В подтверждение она опубликовала фото, на котором оба супруга находятся на презентации новой структуры объединенной компании. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой помочь. Владислав заявлял о «рейдерском захвате» маркетплейса. Как сообщал Кадыров, рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещал помочь семье Бакальчук
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...