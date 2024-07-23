Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет рейдерский захват. По ее словам, объединение Wildberries и компании Russ — «развод», который был согласован с ее мужем Владиславом Бакальчуком
«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала Бакальчук. В подтверждение она опубликовала фото, на котором оба супруга находятся на презентации новой структуры объединенной компании.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что муж Бакальчук приходил к нему с просьбой помочь. Владислав заявлял о «рейдерском захвате» маркетплейса. Как сообщал Кадыров, рейдерский захват осуществляется «через братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев». Глава Чечни обещал помочь семье Бакальчук
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.