Жители сгоревшего свердловского поселка воспротивились решению Куйвашева

Жители поселка Таежный (Свердловская область), который весной 2023 года серьезно пострадал от лесных пожаров, написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву. В нем они выступили против его инициативы передать поселок соседнему округу, что, как предполагал Куйвашев, позволило бы быстрее реагировать на кризисы. Копия письма есть в распоряжении URA.RU.
«Нам стало известно, что поселок хотят передать из Махневского муниципального округа в Верхотурский. По поводу всего этого нам хотелось бы высказать свое мнение: Верхотурский район, в котором довольно часто происходит сокращение рабочих мест, развития не имеет. Начальников территориальных управлений сокращают, ввиду чего отсутствует квалифицированная помощь жителям. Кадров в медицине нет (по словам главы ГО Верхотурский Лиханова А. Г.). Один фельдшер работает на несколько населенных пунктов, приезжая раз в неделю на два часа. Мы не хотим, чтобы у нас было точно также», — высказывают опасения жители.
Беспокоит их и ситуация с пожарной безопасностью. Ближайшая часть в Верхотурском районе находится в 20 километрах от Таежного, а значит время спасателей в пути увеличивается. Местный караул, утверждают авторы письма, может среагировать за 3-5 минут. Боятся жители Таежного и того, что после передачи другому округу у них закроется местный сельский клуб и почтовое отделение. «Просим вас не передавать поселок в Верхотурский городской округ и провести всестороннее изучение обстановки на нашей территории», — подытоживают авторы обращения. Всего под ним подписалось 80 человек, население же Таежного составляет 120 жителей.
По словам главы местной администрации Елены Лихаревой, в поселке проживают преимущественно пенсионеры, и в случае передачи Таежного в другой округ им будет трудно добираться до больницы. «До Верхотурья это 80 км и автобус два раза в неделю, а поезд до Махнёвской больницы два раза в день, и билет в два раза дешевле. В Алапаевском районе [куда входит Махнево] прожили практически всю жизнь и знаем, в какую дверь куда заходить, а в Верхотурском всё незнакомо, а пожилым тяжело перестраиваться», — добавила она.
Как ранее сообщало URA.RU, с идеей передать Таежный в управление главы Верхотурского городского округа Алексея Лиханова губернатор Куйвашев выступил 17 апреля — на встрече с мэрами свердловских муниципалитетов. Объясняя причину такого решения источник агентства рассказывал, что жители Таежного во многом и так пользуются инфраструктурой соседнего района — в школу дети ходят именно туда, мусорный оператор тоже приезжает из Верхотурья. Более того, когда весеой 2023 года поселок горел, первым туда прибыл именно Лиханов. Главно Махнево Алексею Корелиеу добираться туда дольше.
Договорились, что решение о передаче поселка примут муниципальные депутаты, а окончательно его утвердит заксо. Председатель махневской думы Сахават Алышов заявил URA.RU, что таких разговоров пока не слышал. Елена Лихарева добавила, что «официальных письменных уведомлений о передаче (либо о не передаче) посёлка» ей не поступало. По данным URA.RU, сейчас ситуация на рассмотрении в аппарате губернатора.
Во время крупного пожара в Таежном сгорели десятки домов. К октябрю там построили 26 новых домов для погорельцев — по поручению Куйвашева. За это его в обращении местные жители благодарят. «Спасибо за то, что после масштабного пожара поселок был отстроен, но все, что завертелось вокруг нас в этом году, не особо радует. После таких событий ни один житель не уехал из родного для него места, остались многодетные семьи с маленькими детьми, старики, молодые педагоги, потерявшие в пожаре абсолютно все имущество», — также говорится в обращении.
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