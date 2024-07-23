Замгенпрокурора РФ требует избавить свердловские города от мусора и грязной воды

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился выступил на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области, в ходе которого призвал уделить особое внимание проблеме с вывозом мусора и низкому качеству воды в Первоуральске. Об этом рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.
«Сергей Зайцев особо отметил ситуацию с вывозом коммунальных отходов, в которую он лично вмешался, потребовал обеспечить системный контроль за устранение выявленных нарушений, расследованием возбужденных по этим фактам уголовных дел и привлечением виновных к ответственности», — следует из сообщения. Свердловским прокурорам обозначено ликвидировать несанкционированные свалки.
По поводу низкого качества воды в Первоуральске Зайцев поручил установить причины плохой работы станции очистки и разобраться с подтоплением подвалов в городе, на которые жалуются местные жители. Реализация всех выработанных решений поставлена на контроль.
Ранее Зайцев лично проверил в Первоуральске места накопления коммунальных отходов. В конце концов следственным органом было возбуждено уголовное из-за ненадлежащей работы по вывозу мусора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!