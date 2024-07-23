Замгенпрокурора РФ требует избавить свердловские города от мусора и грязной воды

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Зайцев провел заседание со свердловскими прокурорами
Зайцев провел заседание со свердловскими прокурорами Фото:

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился выступил на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области, в ходе которого призвал уделить особое внимание проблеме с вывозом мусора и низкому качеству воды в Первоуральске. Об этом рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

«Сергей Зайцев особо отметил ситуацию с вывозом коммунальных отходов, в которую он лично вмешался, потребовал обеспечить системный контроль за устранение выявленных нарушений, расследованием возбужденных по этим фактам уголовных дел и привлечением виновных к ответственности», — следует из сообщения. Свердловским прокурорам обозначено ликвидировать несанкционированные свалки.

По поводу низкого качества воды в Первоуральске Зайцев поручил установить причины плохой работы станции очистки и разобраться с подтоплением подвалов в городе, на которые жалуются местные жители. Реализация всех выработанных решений поставлена на контроль.

Ранее Зайцев лично проверил в Первоуральске места накопления коммунальных отходов. В конце концов следственным органом было возбуждено уголовное из-за ненадлежащей работы по вывозу мусора.

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Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился выступил на заседании коллегии прокуратуры Свердловской области, в ходе которого призвал уделить особое внимание проблеме с вывозом мусора и низкому качеству воды в Первоуральске. Об этом рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Сергей Зайцев особо отметил ситуацию с вывозом коммунальных отходов, в которую он лично вмешался, потребовал обеспечить системный контроль за устранение выявленных нарушений, расследованием возбужденных по этим фактам уголовных дел и привлечением виновных к ответственности», — следует из сообщения. Свердловским прокурорам обозначено ликвидировать несанкционированные свалки. По поводу низкого качества воды в Первоуральске Зайцев поручил установить причины плохой работы станции очистки и разобраться с подтоплением подвалов в городе, на которые жалуются местные жители. Реализация всех выработанных решений поставлена на контроль. Ранее Зайцев лично проверил в Первоуральске места накопления коммунальных отходов. В конце концов следственным органом было возбуждено уголовное из-за ненадлежащей работы по вывозу мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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