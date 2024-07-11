Замгенпрокурора РФ приехал в заваленный мусором Первоуральск, возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело из-за мусорного коллапса в Первоуральске

11 июля 2024 в 19:58 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев встретился с жителями Первоуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев лично проверил в Первоуральске (Свердловская область) места накопления коммунальных отходов, на которые жалуются жители. По итогам работы следственным органом было возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащей работой по вывозу мусора, сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Сергей Зайцев лично объехал территорию Первоуральска и места накопления коммунальных отходов, в том числе на которые указывали люди. В режиме реального времени были поставлены задачи главе муниципалитета (Игорь Кабец) по вывозу мусора. Кроме того, сегодня по материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащей работой по вывозу твердых коммунальных отходов следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ», — отмечает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. По их данным, ряд мест накопления мусора в Первоуральске расчищены, по остальным работы продолжаются. Также Зайцев провел специальное совещание по вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой, ликвидации подтоплений подвальных помещений жилых домов и благоустройства территории муниципалитета. В нем приняли участие замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов, мэр, его зам Денис Поляков, президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев. Конфликт из-за скопления мусора на свалках Первоуральска продолжается ни один год. На проблему периодически жалуются жители. В июне 2024 года они выставили таблички у проблемных участков с обращениями к Кабцу, депутату заксобрания Алексею Дронову. После освещения проблемы в СМИ, на жалобы горожан обратила внимание и Генпрокуратура РФ. Зайцев направил в Первоуральск сотрудников аппарата РФ и Свердловской области. Они провели рабочие совещания с представителями местной администрации, регионального оператора, подрядными организациями. После чего вопрос с невывозом мусора в Первоуральске начал решаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев лично проверил в Первоуральске (Свердловская область) места накопления коммунальных отходов, на которые жалуются жители. По итогам работы следственным органом было возбуждено уголовное дело в связи с ненадлежащей работой по вывозу мусора, сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ по УрФО. «Сергей Зайцев лично объехал территорию Первоуральска и места накопления коммунальных отходов, в том числе на которые указывали люди. В режиме реального времени были поставлены задачи главе муниципалитета (Игорь Кабец) по вывозу мусора. Кроме того, сегодня по материалам прокурорской проверки в связи с ненадлежащей работой по вывозу твердых коммунальных отходов следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями) и части 1 статьи 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ», — отмечает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. По их данным, ряд мест накопления мусора в Первоуральске расчищены, по остальным работы продолжаются. Также Зайцев провел специальное совещание по вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой, ликвидации подтоплений подвальных помещений жилых домов и благоустройства территории муниципалитета. В нем приняли участие замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов, мэр, его зам Денис Поляков, президент фонда «Зеленый Урал» Никита Соловьев. Конфликт из-за скопления мусора на свалках Первоуральска продолжается ни один год. На проблему периодически жалуются жители. В июне 2024 года они выставили таблички у проблемных участков с обращениями к Кабцу, депутату заксобрания Алексею Дронову. После освещения проблемы в СМИ, на жалобы горожан обратила внимание и Генпрокуратура РФ. Зайцев направил в Первоуральск сотрудников аппарата РФ и Свердловской области. Они провели рабочие совещания с представителями местной администрации, регионального оператора, подрядными организациями. После чего вопрос с невывозом мусора в Первоуральске начал решаться.