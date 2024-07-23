Чемпион мира пояснила, как повлияла на пловцов отмена путинских игр, которые ждал Екатеринбург

Чемпион мира Ефимова: отмена Игр дружбы подкосила спортсменов

23 июля 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Юлия Ефимова заявила, что Игры дружбы держали спортсменов в тонусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отмена Всемирных игр дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны были принять Москва и Екатеринбург, подкосила спортсменов. Об этом URA.RU во время пресс-подхода на Кубке России по плаванию заявила чемпионка мира Юлия Ефимова. «Я думаю, что Игры дружбы были хорошей мотивация, а когда их отменили, конечно, это многих подломало, хоть это должно было быть в сентябре. Вроде как у тебя есть [мотивация] куда-то готовиться, а потом отрывается… И опять-таки я не уверена, что сейчас все будут в хорошей форме, потому что все, я думаю, все равно готовились к сентябрю, а отменили же вот недавно», — пояснила спортсменка. О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Позже информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Соревнования должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отмена Всемирных игр дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны были принять Москва и Екатеринбург, подкосила спортсменов. Об этом URA.RU во время пресс-подхода на Кубке России по плаванию заявила чемпионка мира Юлия Ефимова. «Я думаю, что Игры дружбы были хорошей мотивация, а когда их отменили, конечно, это многих подломало, хоть это должно было быть в сентябре. Вроде как у тебя есть [мотивация] куда-то готовиться, а потом отрывается… И опять-таки я не уверена, что сейчас все будут в хорошей форме, потому что все, я думаю, все равно готовились к сентябрю, а отменили же вот недавно», — пояснила спортсменка. О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Позже информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Соревнования должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.