Чемпион мира пояснила, как повлияла на пловцов отмена путинских игр, которые ждал Екатеринбург

Чемпион мира Ефимова: отмена Игр дружбы подкосила спортсменов
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Пресс-конференция Юлии Ефимовой, ТАСС. Москва, ефимова юлия
Юлия Ефимова заявила, что Игры дружбы держали спортсменов в тонусе Фото:

Отмена Всемирных игр дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны были принять Москва и Екатеринбург, подкосила спортсменов. Об этом URA.RU во время пресс-подхода на Кубке России по плаванию заявила чемпионка мира Юлия Ефимова.

«Я думаю, что Игры дружбы были хорошей мотивация, а когда их отменили, конечно, это многих подломало, хоть это должно было быть в сентябре. Вроде как у тебя есть [мотивация] куда-то готовиться, а потом отрывается… И опять-таки я не уверена, что сейчас все будут в хорошей форме, потому что все, я думаю, все равно готовились к сентябрю, а отменили же вот недавно», — пояснила спортсменка.

О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Позже информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Соревнования должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Отмена Всемирных игр дружбы, которые в 2024 году по инициативе президента РФ Владимира Путина должны были принять Москва и Екатеринбург, подкосила спортсменов. Об этом URA.RU во время пресс-подхода на Кубке России по плаванию заявила чемпионка мира Юлия Ефимова. «Я думаю, что Игры дружбы были хорошей мотивация, а когда их отменили, конечно, это многих подломало, хоть это должно было быть в сентябре. Вроде как у тебя есть [мотивация] куда-то готовиться, а потом отрывается… И опять-таки я не уверена, что сейчас все будут в хорошей форме, потому что все, я думаю, все равно готовились к сентябрю, а отменили же вот недавно», — пояснила спортсменка. О том, что Игры дружбы в 2024 году вероятнее всего отменят, стало известно в начале июня. Позже информацию о переносе подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Соревнования должны были пройти в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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